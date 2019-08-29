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Mahmut Tuncer Öldü mü?
Sosyal medya platformlarının hemen hemen tamamında Mahmut Tuncer'in öldüğüne dair haberler bulunuyor. Mahmut Tuncer gerçekten öldü mü? İşte detaylar...
Bundan 2 yıl önce fıtık ameliyatı olduğu esnada çekilen fotoğrafının, şuanda sosyal medyada "öldü" denilerek tekrardan yayılması üzerine Mahmut Tuncer açıklama yapmak zorunda kaldı. Instagram hesabı üzerinden sevenlerini bilgilendiren Tuncer, bu haberi çıkaranlara isyan ederek; suç duyurusunda bulunup nereden çıkarıldığını bulacağını ifade etti.
Üç aydan beri çeşitli ölüm haberleriyle kendisini hedef aldıklarını anlatan Mahmut Tuncer, ablasının bu haberleri görmesi üzerine hastanelik olduğunu, şuanda onun yanına gideceğini; kızının ağlayarak annesini aradığını bunu kimsenin yaşatmaya hakkı olmadığını aktaran Tuncer, böyle bir vicdansızlığın yapılmayacağının altını çizdi.
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