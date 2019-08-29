Mahmut Tuncer Öldü mü?

Bundan 2 yıl önce fıtık ameliyatı olduğu esnada çekilen fotoğrafının, şuanda sosyal medyada "öldü" denilerek tekrardan yayılması üzerine Mahmut Tuncer açıklama yapmak zorunda kaldı. Instagram hesabı üzerinden sevenlerini bilgilendiren Tuncer, bu haberi çıkaranlara isyan ederek; suç duyurusunda bulunup nereden çıkarıldığını bulacağını ifade etti.

Üç aydan beri çeşitli ölüm haberleriyle kendisini hedef aldıklarını anlatan Mahmut Tuncer, ablasının bu haberleri görmesi üzerine hastanelik olduğunu, şuanda onun yanına gideceğini; kızının ağlayarak annesini aradığını bunu kimsenin yaşatmaya hakkı olmadığını aktaran Tuncer, böyle bir vicdansızlığın yapılmayacağının altını çizdi.

Bunun yanı sıra çıkan haberlerin sonrasında doğum günü pastası üflerken olan bir fotoğraf paylaşımı yapan Tuncer, ölmediğini ve doğum günü kutladığını yaşının ise 1 olduğunu ifade etti.