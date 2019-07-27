Manuş Baba'dan Altınoluk’ta Kapalı Gişe Konser

Kerki Solfej’in Altınoluk’ta düzenlediği açıkhava konserlerinin dün akşamki konuğu Manuş Baba oldu. Konserden saatler önce biletleri tükenen Manuş Baba, Altınoluk’ta kalabalık bir izleyici ile şarkılarını söyledi.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Manuş Baba, Altınoluk Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluştu. Konserde ‘Dönersen Islık Çal’ ve ‘İki Gözümün Çiçeği’ albümlerinden şarkılarını seslendiren sanatçıya konser boyunca coşkulu bir kalabalık eşlik etti.

“BENDE KENDİME GÜLDÜM”

Konserde dinleyicileriyle sohbet de eden Manuş Baba, “Askerde beni sakalsız grenler önce şaşırdı sonra sakalsız halimle dalga geçtiler, açıkçası bende kendime çok güldüm. Uzun zamandır kendimi sakalsız görmemiştim. Hasret kalmışım” dedi.

Manuş Baba’nın gelecek konserleri;

11 Ağustos 2019 Pazar Datça Amfi Tiyatro

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kuşadası AVM Açıkhava

15 Ağustos 2019 Perşembe Çeşme Amfi Tiyatro

17 Ağustos 2019 Pazartesi Bodrum Antik Tiyatro