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“Mavi Sürgün” 21 Ağustos'ta Bodrum ile buluşuyor

Yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın Bodrum’a sürgün edilerek Halikarnas Balıkçısı’na dönüşmesini konu edinen ‘Mavi Sürgün’ isimli gösteri Bodrum Antik Tiyatro’da 21 Ağustos Çarşamba akşamı gerçekleşecek.

Magazin 09.08.2019, 09:46 09.08.2019, 10:14 Ramazan Durmuş
“Mavi Sürgün” 21 Ağustos'ta Bodrum ile buluşuyor
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Bodrum’un en önemli simgeleri arasında yer alan Halikarnas Balıkçısı, Bodrum’la buluşuyor. Yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın Bodrum’a sürgün edilerek Halikarnas Balıkçısı’na dönüşmesini konu edinen ‘Mavi Sürgün’ isimli gösteri Bodrum Antik Tiyatro’da 21 Ağustos Çarşamba akşamı gerçekleşecek. Ünlü isimlerin yer aldığı Mavi Sürgün, izleyicilerine müzik, edebiyat, dans ve ebru sanatını bir arada sunacak.

Piyanist ve besteci Sabri Tuluğ Tırpan’ın, yazılarıyla gençlik yıllarından beri kendisine eşlik eden Halikarnas Balıkçısı'nın aynı adlı kitabından ilham alan Mavi Sürgün isimli eseri, Bodrum Antik Tiyatro’da seyirciyle buluşuyor.

Sabri Tuluğ Tırpan’ın klasik ve güncel müzik ögelerini rock tınılarıyla harmanladığı müziği; Kardeş Türküler’in solistlerinden Feryal Öney’in etnik-atmosferik vokalleri, Yetkin Dikinciler'in anlatımı, Seyit Sercan Çelik'in modern sema gösterisi, ebru sanatçısı Garip Ay’ın interaktif video gösterisi ile piyanoda Sabri Tuluğ Tırpan, yaylı sazlarda Boğaziçi Quartet, elektro kanunda Mustafa Olgan, bas gitarda Eylem Pelit, perküsyonda Emre Günay ve davulda Volkan Öktem ile hayat buluyor. Projenin rejisörlüğünü ise Beyti Engin üstleniyor.

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#Mavi Sürgün #Cevat Şakir Kabaağaçlı #magazin #halikarnas balıkçısı #bodrum #Bodrum Antik Tiyatro #Piyanist ve besteci Sabri Tuluğ Tırpan
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