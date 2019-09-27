Mehmet Ali Erbil Hastalığı Yüzünden Gözyaşlarına Boğuldu!

İstanbul'da dün saat 13.59'da 5.8 şiddetinde bir deprem yaşandı. Şehir genelinde oldukça şiddetli bir şekilde hissedilen depremin ardından 4.1 ve 4.0 şiddetinde sarsıntılar da kayıtlara geçti. Deprem anında bir koltukta yattığını anlatan ekranların en sevilen isimlerinden olan Mehmet Ali Erbil, rahatsızlığı sebebiyle tek başına hareket edemediğinden dolayı yerinden kalkamadığını anlattı.

Hayranları Mesaj Yağmuruna Tuttu

Evinin banyosunda düşen ve kaldırıldığı hastanede "Kaçış Sendromu" hastalığı tekrarladığı için tam 235 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil, İstanbul'da dünkü depremle ilgili anlarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. "Baktım ki beni almaya gelende yok. Kendi başıma kalkamıyorum. Birinin gelip beni alması lazım."" diyerek cümlelerine başladı.

Mehmet Ali Erbil'in bu sözleri ve gözyaşları sevenlerini derinden etkiledi. Erbil'e destekte bulunmak isteyen hayranları ise sunucuları mesaj yağmuruna tutarak mesajları iletmelerini istedi.