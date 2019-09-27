Son Dakika
9 ilçede 14 okul tatil edildi
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2019
Güvenlik güçlerinin koruyucuları zırhlı araçlar
Kamu bankaları binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini düşürdü.
Meteorolojiden sağanak uyarısı
İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Mehmet Ali Erbil Hastalığı Yüzünden Gözyaşlarına Boğuldu!

Bugün bir canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Depremde uyuduğunu anlatan Erbil, tek başına kalkamadığından dolayı yatmaya devam etmek zorunda kaldığını büyük zorlukla anlattı.

Magazin 27.09.2019, 12:02 Billdrt
Mehmet Ali Erbil Hastalığı Yüzünden Gözyaşlarına Boğuldu!
banner63

İstanbul'da dün saat 13.59'da 5.8 şiddetinde bir deprem yaşandı. Şehir genelinde oldukça şiddetli bir şekilde hissedilen depremin ardından 4.1 ve 4.0 şiddetinde sarsıntılar da kayıtlara geçti. Deprem anında bir koltukta yattığını anlatan ekranların en sevilen isimlerinden olan Mehmet Ali Erbil, rahatsızlığı sebebiyle tek başına hareket edemediğinden dolayı yerinden kalkamadığını anlattı.

Evinin banyosunda düşen ve kaldırıldığı hastanede "Kaçış Sendromu" hastalığı tekrarladığı için tam 235 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil, İstanbul'da dünkü depremle ilgili anlarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. "Baktım ki beni almaya gelende yok. Kendi başıma kalkamıyorum. Birinin gelip beni alması lazım."" diyerek cümlelerine başladı.

Hayranları Mesaj Yağmuruna Tuttu

Mehmet Ali Erbil'in bu sözleri ve gözyaşları sevenlerini derinden etkiledi. Erbil'e destekte bulunmak isteyen hayranları ise sunucuları mesaj yağmuruna tutarak mesajları iletmelerini istedi. 

Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:34
Öğle 12:45
İkindi 16:06
Akşam 18:45
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@