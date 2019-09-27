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Mehmet Ali Erbil Hastalığı Yüzünden Gözyaşlarına Boğuldu!
Bugün bir canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Depremde uyuduğunu anlatan Erbil, tek başına kalkamadığından dolayı yatmaya devam etmek zorunda kaldığını büyük zorlukla anlattı.
İstanbul'da dün saat 13.59'da 5.8 şiddetinde bir deprem yaşandı. Şehir genelinde oldukça şiddetli bir şekilde hissedilen depremin ardından 4.1 ve 4.0 şiddetinde sarsıntılar da kayıtlara geçti. Deprem anında bir koltukta yattığını anlatan ekranların en sevilen isimlerinden olan Mehmet Ali Erbil, rahatsızlığı sebebiyle tek başına hareket edemediğinden dolayı yerinden kalkamadığını anlattı.
Hayranları Mesaj Yağmuruna Tuttu
Mehmet Ali Erbil'in bu sözleri ve gözyaşları sevenlerini derinden etkiledi. Erbil'e destekte bulunmak isteyen hayranları ise sunucuları mesaj yağmuruna tutarak mesajları iletmelerini istedi.
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