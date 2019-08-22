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Mehmet Ali Erbil Hayranlarını Sevindirdi!

Uzun yıllardan beri mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı tekrardan nüksettiğinden dolayı toplam olarak 235 gündür yoğun bakımda olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hayranlarını sevindirdi.

Magazin 22.08.2019, 12:21 22.08.2019, 12:33 Billdrt
Mehmet Ali Erbil Hayranlarını Sevindirdi!
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Ekim 2018'de evinde düşerek hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan, ardından ise kaçış sendromu hastalığının nüksettiği öğrenilen Mehmet Ali Erbil toplam 235 gündür yoğun bakımda tedavi altındaydı.

9 Ay Sonra İlk Kez...

Kanal D ekranlarında seyircilerin karşısına gelen 2. Sayfa isimli programa özel olarak gönderilen Mehmet Ali Erbil'in fotoğraflarında 9 ay sonra ilk kez ayağa kalktığı görülüyor. Oyuncu dostlarıyla birlikte evinin terasında keyif yapan ve mutlu olduğu görülen Mehmet Ali Erbil, hayranlarını sevindirdi. Programda da oldukça heyecanlı anlar yaşandı.

"Ayakta Tek Başıma Durabiliyorum"

Ayakta tek başına durduğu bir fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Mehmet Ali Erbil, Artık ayakta tek başına durabildiğini belirterek "Çok Şükür" dedi. Erbil'in paylaşımı oldukça kısa süre içerisinde rekor beğeni sayısına ulaştı.

Demet Akalın, Şeyda Coşkun, Ceren Hindistan gibi ünlü isimler de fotoğrafa hemen yorum yaptılar. 

#magazin #Mehmet Ali Erbil
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