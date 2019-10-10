Merih Öztürk, podyumda göz kamaştırdı!
Türk moda endüstrisinin kalbi Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde atmaya başladı.
Türk moda endüstrisinin kalbi Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) atmaya başladı. Moda haftası kapsamında, Modacı Mert Erkan’ın tasarımları modaseverlerin beğenisine sunuldu. Defilenin açılış mankenliğini yapan tescilli genç model Merih Öztürk podyumda göz kamaştırdı. Birbirinden güzel tasarımların sergilendiği defile büyük alkış aldı.
Türkiye ve dünyanın dört bir yanından medya ve moda profesyonelleri başta olmak üzere binlerce kişiyi bir araya getiren etkinlik, 11 Ekim'e kadar sürecek. İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI, Moda Tasarımcıları Derneği, Birleşmiş Markalar Derneği ve İstanbul Moda Akademisi tarafından destekleniyor.
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