Merve Oflaz Arka Sokaklar Setinde Dayak Yedi!

Survivor'ın bugüne kadar tek kadın şampiyonu olma başarısını elde eden Merve Oflaz, katıldığı bir radyo programında şok eden itirafta bulundu. Arka Sokaklar dizisinde senaryo gereğince suçluyu halktan kaçırdıklarını anlatan Oflaz; Kalabalığın onu taşlayarak sopalarla kovalayacağını, taş ve sopaların gerçek olmadığını anlattı.

Bir yardımcı oyuncunun sopasını kaybettiğini dile getiren Oflaz, eline bu sebepten dolay ıgerçek odun parçası aldığını, sahne sırasında gaza gelerek kafasına birkaç kez vurduğunu; yönetmenin "kestik, yeter" uyarısına rağmen hala vurmaya devam ettiğini, gözü dönmüş amcadan dayak yediğini ve gözünün karardığını söyledi.