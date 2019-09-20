Son Dakika
Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov’u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi
Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi
VakıfBank’a Uzakdoğu’dan 140 milyon dolarlık yeni kaynak
Kadın yazarların Çankaya buluşması...
Demetevler'de 2 evden 45 ton çöp çıktı!
"Kentsel dönüşümde başarının anahtarı, kaliteli beton"
Başkan Altınok, Keçiörenli gazilerle yemekte buluştu
Samsung'tan teknolojinin geleceğine ilişkin önemli mesajlar
Sabancı Holding, çimento sektöründe 50 yılı geride bıraktı
Filli Boya “Zafere Selam” projesiyle Çanakkale ruhuna sahip çıkıyor

Merve Özbey, Ölen Şarkıcı Onurcan Özcan Anısına Bir Klip Yayınladı!

Son zamanlarda büyük çıkış yakalayan ünlü şarkıcı Merve Özbey, albümünün 2.klibini Onurcan Özcan'a ai t olan Yaramızda Kalsın şarkısı için çekti.

Magazin 20.09.2019, 09:50 Billdrt
Merve Özbey, Ölen Şarkıcı Onurcan Özcan Anısına Bir Klip Yayınladı!
banner63

Şarkıcı Merve Özbey, albümünün 2.klibini Yaramızda Kalsın isimli şarkı için çekti. Onurcan Özcan'ın klipsiz olarak yayınladığı ve Youtube'da 30 Milyondan fazla görüntülenme alan şarkının klibi, şarkı gibi insanları derinden etkiledi.

Şarkının söz ve müziğinin ait olduğu, geçtiğimiz yıllarda genç yaşında boğularak hayata gözlerini yuman Onurcan Özcan'ın anısına çekilen klipte, genç müzisyen için boş bir sandalye ve gitar yer aldı.

Gülşen Aybaba tarafından yönetilen klip Beyoğlu'nda yer alan bir restoran terasında kaydedildi. Şarkıcı Özbey, klip çekimleri boyunca ara ara gözyaşlarına boğuldu. Yaramızda Kalsın'ın klibi ise bugün tüm dijtial platformlarda yayınlandı. 

Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
İmsak 05:04
Güneş 06:28
Öğle 12:47
İkindi 16:13
Akşam 18:56
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@