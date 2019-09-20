Merve Özbey, Ölen Şarkıcı Onurcan Özcan Anısına Bir Klip Yayınladı!

Şarkıcı Merve Özbey, albümünün 2.klibini Yaramızda Kalsın isimli şarkı için çekti. Onurcan Özcan'ın klipsiz olarak yayınladığı ve Youtube'da 30 Milyondan fazla görüntülenme alan şarkının klibi, şarkı gibi insanları derinden etkiledi.

Şarkının söz ve müziğinin ait olduğu, geçtiğimiz yıllarda genç yaşında boğularak hayata gözlerini yuman Onurcan Özcan'ın anısına çekilen klipte, genç müzisyen için boş bir sandalye ve gitar yer aldı.

Gülşen Aybaba tarafından yönetilen klip Beyoğlu'nda yer alan bir restoran terasında kaydedildi. Şarkıcı Özbey, klip çekimleri boyunca ara ara gözyaşlarına boğuldu. Yaramızda Kalsın'ın klibi ise bugün tüm dijtial platformlarda yayınlandı.