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Merve Özbey, Ölen Şarkıcı Onurcan Özcan Anısına Bir Klip Yayınladı!
Son zamanlarda büyük çıkış yakalayan ünlü şarkıcı Merve Özbey, albümünün 2.klibini Onurcan Özcan'a ai t olan Yaramızda Kalsın şarkısı için çekti.
Şarkıcı Merve Özbey, albümünün 2.klibini Yaramızda Kalsın isimli şarkı için çekti. Onurcan Özcan'ın klipsiz olarak yayınladığı ve Youtube'da 30 Milyondan fazla görüntülenme alan şarkının klibi, şarkı gibi insanları derinden etkiledi.
Gülşen Aybaba tarafından yönetilen klip Beyoğlu'nda yer alan bir restoran terasında kaydedildi. Şarkıcı Özbey, klip çekimleri boyunca ara ara gözyaşlarına boğuldu. Yaramızda Kalsın'ın klibi ise bugün tüm dijtial platformlarda yayınlandı.
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