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Model Didem Soydan Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı
Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabından üstsüz verdiği pozu paylaştı.
Son günlerde adı ünlü sanatçı Selami Şahin'in oğluyla anılan ünlü model Didem Soydan, sabahsaatlerinde yaptığı yarı çıplak paylaşımla dikkatleri çekti.
ÜSTSÜZ POZ VERDİ
ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERENLERİ İFŞA EDECEK
Didem Soydan geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından kendisine çıplak fotoğraflarını gönderen takipçilerine sitem etmişti. Sürekli DM'den çıplak fotoğraf geldiğini belirten Soydan, "Bana DM'den (direkt mesaj) gelen mesajları, çıplak fotoğrafları muazzam ifşaya hazırlanıyorum, sergi yapacağım." demişti.
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