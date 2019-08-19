Model Didem Soydan Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı

Son günlerde adı ünlü sanatçı Selami Şahin'in oğluyla anılan ünlü model Didem Soydan, sabahsaatlerinde yaptığı yarı çıplak paylaşımla dikkatleri çekti.

ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmeyen Didem Soydan, bu sabah saatlerinde Instagram hesabından üstsüz poz verdi. Soydan yarı çıplak fotoğrafını "06.48" notuyla paylaştı.

ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERENLERİ İFŞA EDECEK

Didem Soydan geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından kendisine çıplak fotoğraflarını gönderen takipçilerine sitem etmişti. Sürekli DM'den çıplak fotoğraf geldiğini belirten Soydan, "Bana DM'den (direkt mesaj) gelen mesajları, çıplak fotoğrafları muazzam ifşaya hazırlanıyorum, sergi yapacağım." demişti.