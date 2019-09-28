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Mucize Doktor Türk Dizi Sektörüne Bomba Gibi Girdi: Diriliş Ertuğrul'u Bile Geride Bıraktı!
FOX TV ekranlarında izleyenlerin karşısına gelen Mucize Doktor dizisi, 3. bölümüyle birlikte reyting rekoru altına imza attı. Diriliş Ertuğrul'un rekorunu kırmış oldu.
The Good Doctor uyarlamasıyla birlikte bir anda tüm Türkiye'de büyük yankı uyandıran Mucize Doktor, izleyenlerin nefesini keserek ekran başına kitlemeye devam ediyor. Öyle ki dizinin Perşembe akşamı yayınlanan son bölümü, Diriliş Ertuğrul'a ait ve kırılması çok zor olan bir rekoru kırmayı başardı.
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