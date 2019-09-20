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Mucize Doktor'un O Sahnesi Sosyal Medyayı Salladı! İzleyenler Gözyaşlarına Boğuldu
FOX TV ekranlarının yeni çıkan ve çok fazla izlenme sayısına ulaşmayı başaran klasikleşmiş Türk senaryolarından uzak Mucize Doktor, dün akşam yayınlanan sahnesiyle birlikte izleyicileri gözyaşlarına boğdu.
Savant otizmli genç Doktor Ali Vefa'nın oldukça sıra dışı hikayesinin diziye çevrildiği Mucize Doktor, 2. bölümüyle birlikte sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda. Mucize Doktor'un dün akşam yayınlanan 2. bölümünde, Doktor Ali Vefa'nın dikkati sayesinde bir çocuğun ölmekten son saniyede kurtulduğu ve sedye üzerinde kalp masajı yaptığı sahne herkesi gözyaşına boğdu.
Sosyal Medya Çalkalanıyor
FOX TV'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Mucize Doktor, 2. bölümüyle birlikte dün akşam saatlerinde izleyenlerin karşısına geldi. Yakışıklı oyuncu Taner Ölmez'in başrol oyuncusu olduğu Mucize Doktor dizisi, 2. bölümüyle sosyal medyayı çalkalamayı başardı.
İşte Sosyal Medya Paylaşımları:
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