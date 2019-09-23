Mucize Doktor’un Oyuncuları Kimdir? İşte Mucize Doktor Dizisi Oyuncu Kadrosu

FOX TV’nin yeni dizisi Mucize Doktor ilk bölümü ile ekranlara gelmesinin ardından yerli diziseverler tarafından büyük beğeni topladı. Anadolu’nun ücra bir kentinde doğan ve babasının kendisini evlatlıktan reddetmesinden sonra çalışıp tıp fakültesini kazanan “savant sendromlu” Ali’nin hikayesinin konu alan Mucize Doktor, sürükleyici senaryosunun yanında başarılı oyunculuklarıyla da dikkat çekmeyi başardı. Geniş oyuncu kadrosunda tanıdık simalar bulunduğu Mucize Doktor dizisinin oyuncuları sosyal medyanın da gündemindeki yerini aldı. İşte Mucize Doktor dizisi konusu ve oyuncu kadrosu…

Uzun zamandır merakla beklenen Mucize Doktor dizsinin ilk bölümü 12 Eylül Perşembe akşamı FOX TV ekranlarında izleyiciye merhaba dedi. Çocukluğu yetimhanelerde geçen “savant sendromu” hastalığı bulunan Ali’nin hayat hikayesinin ele alındığı Mucize Doktor dizisinin geniş oyuncu kadrosu da dikkatleri topladı. Türk televizyonlarında görmek istediğimiz simalara da yer veren Mucize Doktor’un oyuncuları kimlerdir?

Mucize Doktor Oyuncu Kadrosu

Başrollerinde sevilen genç oyuncu Taner Ölmez’in yer aldığı Mucize Doktor dizisinin geniş oyuncu kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi Türk televizyonlarının beğeniyle takip edilen isimleri de rol alıyor.

Mucize Doktor dizisinin konusu ise Anadolu’nun ücra bir şehrinde dünyaya gelen Ali’nin hikayesini ele alıyor. Babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhaneye verilen ve çocukluğu yetimhanede geçen Ali’nin savant sendromu adı verilen bir hastalığı bulunuyor. Başarılı bir çocuk olan Ali tıp fakültesini birincilikle bitirdikten sonra asistan cerrah olarak özel bir hastanede mesleğine başlıyor. Mucize Doktor dizisi Ali’nin hastanede başından geçenleri konu alıyor.

Taner Ölmez (Ali)

Başrolde gördüğümüz Ali 20’li yaşlarının ortasında cerrahi asistanı olarak özel hastanede görev yapıyor. Otizm ve savant hastalığı bulunan Ali muhteşem bir zekaya ve hafızaya sahip ancak başkalarıyla iletim kurmakta zorlanıyor. Ali’nin çocukken hayatında değer verdiği bir tavşanı, bir de onu her şeyden koruyan abisi vardı. Ancak Ali’nin babası onu evlatlıktan reddedince kimsesiz kalan Ali, Adil Hoca sayesinde yaşama tutunmayı başardı. Abisine zamanında doktor olma sözü veren Ali, Adil Hoca’nın yol göstericiliği sayesinde kazanmış olduğu tıp fakültesini de birincilikle bitirmeyi başardı.

Onur Tuna (Ferman)

Asistan olarak görev yapmaya başladığı hastanede dostluk, kardeşlik ve aşkı keşfedecek Ali, hastaneye gelen bütün ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşacak. Sadece şifa değil aynı zamanda insanlara umut da aşılayacak. Kimsesi olmayan otizmli Ali, yeniden bir aile kuracak ve koskoca hastane Ali’nin en sıcak çevresi olacak.

Ali’nin meslektaşı Ferman, hastanenin yıldız doktoru. Adil Hoca’nın yetiştirdiği Onur 30’lu yaşlarında ilk bakışta ukala görünen bir karakter olsa da bir sır saklıyor. Bu sır yüzünden aslında kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu ve merhametli olduğunu kimse göremiyor. Ferman gerçek duygularını ve hissettiklerini dışarıya göstermeyen birisi. Çünkü cerrahlıkta duygusallığa yer olmadığını biliyor ve sert tavır takınmasını hastalarının iyiliği için sürdürüyor.

Hastanedeki bütün çalışanlar ona büyük saygı duyuyor. Bu saygıyla beraber biraz da ondan çekiniyorlar. Ferman, güzeller güzeli sevgilisi Beliz ve başarılı kariyeriyle şimdiden hayalini kurduğu ne varsa hemen hepsine sahip. İlk başlarda Ali’nin hastaneye alınmasına karşı bir tavır sergiliyor. Ancak ilerde neler olacağı bilinmez.

Sinem Ünsal (Nazlı)

Ali’nin ilk ve büyük aşkı olan Nazlı, 20’li yaşlarında cerrahi asistanı. İnsanlara karşı aşırı bağ geliştirebiliyor, empati yeteneği yüksek. Hastanenin geleceği en parlak görülen cerrahi asistanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Bağımlılık ise en hassas olduğu nokta. Çünkü ailesinde yaşadığı travmalar yüzünden erkeklere güvenmekte her zaman zorlanıyor.

Güzelliği ve zekasıyla dikkat çeken Nazlı bu özelliklerine rağmen hayal kırıklığına uğramaktan korktuğu için pek ilişki yaşamadı. Erkeklerle arasına her zaman duvarlar ören Nazlı’nın bu duvarlarını yıkan ilk isim Ferman oldu. Nazlı yakılıklı ve başarılı cerraha önce hayran oldu. Ancak bu hayranlık zaman geçtikçe kendini sırılsıklam bir aşka bıraktı. Aşkından bir anda kendinden geçen Nazlı, başına ne geldiğini anlamadan platonik bir aşkın içinde kendini buldu.

Reha Özcan (Adil)

Hastanenin başhekimi Adil, 50’li yaşlarında ve Ali’nin hem mentoru hem de manevi babası. İyi niyetli ve babacan tavırlı oluşuna rağmen fazla koruyucu olmasıyla kimi zaman sorunlar yaşayan Adil, 30 yılı aşkın meslek hayatıyla kariyerinde sayısız hastaya şifa vermiş deneyimli bir doktor. Tıp bilimine de büyük katkıda bulunan Adil’in sağlık üzerine yayınladığı makaleler uluslararası tıp dergilerinde de yer almış.

Ferman ve Tanju’nun da başarılı doktorlar olmasını sağlayan Adil Hoca, bütün bunlar yetmezmiş gibi hastalarını ve çevresindeki herkesi sürekli kollayan, bazı hastalarının masrafını kendi cebinden ödeyen kimilerini de Ali’de olduğu gibi kanatları altına alan güzel kalpli, idealist bir adam.

Murat Aygen (Tanju)

Genel cerrah ve cerrahi şefi Tanju 40’lı yaşlarında rahat tavırlı ancak çevresinde hak ettiği saygıyı görmediğine inanan bir adam. Türkiye çapında üne sahip Tanju’nun hastaları her zaman ülkenin en prestijli kişilerinden oluşuyor. Tanju’nun sosyete camiasında da pek çok dostu bulunuyor. Fakat Adil Hoca’nın kendisini tebrik etmesine takıntılıdır. Bu yüzden onun koltuğuna göz dikerek Başhekim olmak istemektedir.

Hazal Türesan (Beliz)

Ferman’ın sevgilisiz Beliz 30’lu yaşlarında hastanenin sahibi, güzel, akıllı ve zengin bir kadın. Avukatlık yapan Beliz alçakgönüllü olmasıyla çevresi tarafından çok sevilen asil birisi. Burnu havada insanlardan görkemli ve şatafatlı şeylerden nefret eden hastanenin hastalarıyla da yakından ilgilenen Beliz, dünya kadar parası, başarılı kariyeri ve diğer tüm özelliklerini önemsemez.