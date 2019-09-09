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Müfit Can Saçıntı'nın Acı Günü: Babasını Kaybetti!

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın 74 yaşındaki babası hayata gözlerini yumdu.

Magazin 09.09.2019, 17:24 Billdrt
Müfit Can Saçıntı'nın Acı Günü: Babasını Kaybetti!

Çocuklar Duymasın isimli dizideki başarısıyla akıllara kazınan ve ardından Mandıra Filozofu isimli filmiyle büyük sevgi toplayan Müfit Can Saçıntı'nın babası Muhittin Saçıntı, 73 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Gezmek İçin Gitti, Hayatını Kaybetti

74 yaşındaki emekli astsubay Muhittin Saçıntı, gezmek için gittiği memleketinde kalp krizi geçirerek 74 yıllık yaşamını noktaladı. 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleyle duran kalbi atmaya başlayan Saçıntı, Çorum Özel Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan yaşlı adam hayata tutunmayı başaramadı. 

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