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Müfit Can Saçıntı'nın Acı Günü: Babasını Kaybetti!
Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın 74 yaşındaki babası hayata gözlerini yumdu.
Çocuklar Duymasın isimli dizideki başarısıyla akıllara kazınan ve ardından Mandıra Filozofu isimli filmiyle büyük sevgi toplayan Müfit Can Saçıntı'nın babası Muhittin Saçıntı, 73 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Gezmek İçin Gitti, Hayatını Kaybetti
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|3
|2
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|1
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|-5
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|4
|12
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|10
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|4
|8
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|7
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|4
|4
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|3
|9
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|3
|7
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|3
|7
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|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
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|5
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|5
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|3
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|4
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|3
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|3
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|2
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|3
|2
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|1
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