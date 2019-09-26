Müge Anlı'da Kaybolan Satı Ermiş İle İlgili Şaşırtan Birçok İddia Bulunuyor!

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programda Satı Ermiş'in arama çalışmaları devam ediyor. Zonguldak'ta ikamet eden 6 çocuk sahibi Satı Ermiş, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kayıplara karıştı ve kendisinden 1 aydır hiçbir şekilde haber alınamıyor. Satı Ermiş'in son görüştüğü kişi olarak bilinen Feyat Araz, canlı yayında herkesin ağzını açık bıracak iddialar ortaya attı.

Zonguldak'ta ikamet eden 52 yaşında olan 6 çocuk annesi Satı Ermiş, maaş işlemleri için Ankra'nın Beypazarı ilçesine geldi ve burada 23 Ağustos tarihinde kayboldu. Henüz izine ulaşılamadı.

21 Ağustos tarihinde bir otele giden ve fiyatı yüksek bulduğundan dolayı o otelde kalmayan Satı Ermiş, taksi ile otelden ayrılıyor. Bir sonraki otele ise 21 Ağustos'ta giriş yapıyor. Oteldekilere 4 gün kalacağını söylüyor ve misafirinin geleceğini belirttiği açıklandı.

İsmi Fırat veya Ferhat isimli bir misafirinin geldiğini ve o gece onun ayrıldığını söyledi. 23 Ağustos tarihinde kadını otelde görmediğini açıklayan görevli, 24 Ağustos'da odasını açtığını fakat kendisini bulamadığını, eşyalarını bir gün daha beklettiğini; gününün bitmesi sebebiyle toplattığını anlattı.

Satı Ermiş'in kayboluşuyla ilgili en büyük şüpheli Feyat Ayaz. Çünkü kaybolmadan önce son görüştüğü kişi kendisi.

Feyat Araz, Ermiş'in numarasını parktan aldığını ve hayat kadını olduğunu, 3 aydır tanıdığını belirtti. Kendisiyle otelden çıktıktan sonra Beypazarı'nda bir takım insanlarla görüştüğünü, kendisinin en son ona bir hat verdiğini ve bir daha ulaşamadığını anlattı. Müge Anlı, bir hayat kadını biriyle tanışıp 1 ay sonra neden o kişiye telefon hattı alsın dedi.

Araz ise Satı Errmiş'e kendisini bu hattan aramaması gerektiğini, çocuklarının olması sebebiyle rahatsızlık duyduğunu canlı yayında açıkladı.