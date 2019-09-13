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Murat Aygen Ölümden Döndü!
Ünlü oyuncu Murat Aygen, bugün ailesiyle ölümden döndü. Didim'de trafik kazası geçiren oyuncu hayranlarını korkuttu.
Kızı Nil Algen'in doğum günü sebebiyle Bodrum'a giden ünlü oyuncunun kullandığı otomobil, Didim Akbük kavşağında bir otomobille çarpıştı. Murat Aygen ve ailesi, aracın hava yastıkları sayesinde kazayı ucuz atlattılar. Oyuncunun eşi ve kızı tedavilerinin ardından taburcu edildiler.
Mucize Doktor isimli dizide başrol oyuncusu olan Murat Aygen'in dizinin ilk yayın gününden birkaç saat önce kaza yaşaması herkesi şok etti. Hayranları Instagram ve Twitter hesapları üzerinden Aygen'e geçmiş olsun dileklerini ilettiler. İşte Aygen'in aracının son hali:
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