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NASA çalışanı kadın bilimci İrlanda güzeli seçildi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanı kadın bilimci Fionnghuala O’Reilly 2019 İrlanda güzeli seçildi.

Magazin 02.08.2019, 13:56 02.08.2019, 14:10
NASA çalışanı kadın bilimci İrlanda güzeli seçildi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanı kadın bilimci Fionnghuala O’Reilly 2019 İrlanda güzeli seçildi.

Miss İrlanda 2019 Güzellik Yarışması’nın birincisi belli oldu. 28 kişinin birincilik tacı için yarıştığı Miss İrlanda 2019’un birincisi kadın bilimci Fionnghuala O’Reilly oldu. İrlanda’nın başkenti Dublin’de yaşayan bilim kadını, kodlayıcı ve model olan 25 yaşındaki Fionnghuala O’Reilly, tacını 2018 İrlanda güzeli Grinne Gallanagh’dan aldı. O’Reilly 70 bin euro’luk ödülün yanı sıra ülkesini Miss Universe’de temsil edecek. Yarışmada birinciliği elde eden O’Reilly ülkesinde hayırsever kimliğiyle de biliniyor.

İrlanda’nın en güzeli seçilen O’Reilly, “Kendimi rüyada gibi hissediyorum. Bu kuşak ve tacı giymek çok heyecan verici” dedi.

Gelecek planlarından bahseden O’Reilly, “Bilimdeki kadın sayısını artırmak istiyorum. Kadınların her alanda başarılı olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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