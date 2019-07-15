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Nicki Minaj'ın Olaylı Suudi Arabistan Konseri!

Nicki Minaj'ın Olaylı Suudi Arabistan Konseri, Suudi Kadın Aktivistlerden Konser Açıklaması, Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Nicki Minaj, Suudi Arabistan konseri.

Magazin 15.07.2019, 13:50 Emir Yılmaz
Nicki Minaj'ın Olaylı Suudi Arabistan Konseri!

Nicki Minaj'ın Olaylı Suudi Arabistan Konseri!

Dünyada milyonlarca hayrana sahip ünlü ABD’li rap şarkıcısı Nicki Minaj, 18 Temmuz’da yapmayı planladığı Suudi Arabistan konserini birçok tartışmanın başlamışına neden oldu. Sahne performansı ve kıyafetleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcının, Suudi Arabistan’da konser verecek olması uzun süredir dünya gündeminde tartışmaların odağındaydı. Tartışmalara neden olan en büyük konu ise kadınların Suudi Arabistan’da çarşaf giyme zorunluğunun olması ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin hala aydınlatılamamasıdır.

Cesur sahne kıyafetleri, müstehcen şarkı sözleriyle her zaman dikkat çeken Nicki Minaj, Suudi Arabistan’da düzenlenecek olan bir festival kapsamında konser vereceğinin açıklanmasının ardından, ülkede konserin nasıl karşılanacağına yönelik birçok tartışmanın başlamasına neden oldu.

Suudi Arabistan’ın son dönemde başlattığı yenileşme süreci ve eğlence alanında kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik uygulanan politikalar kapsamında birçok farklı festival ve konser düzenlenmektedir. Suudi Arabistan bu kapsamda Nicki Minaj’ın ülkede konser vermesi için davet etmiş ve bu davetin ardından konserin ülkede nasıl bir etki yaratacağı tartışılmaya başlanmıştır.

Suudi Kadın Aktivistlerden Konser Açıklaması!

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Nicki Minaj, Suudi Arabistan konseri öncesinde birçok kesim tarafından eleştirilmeye başlandı. Özellikle kadınların birçok haktan mahrum bırakıldığı ve eşcinsellerin idam cezasına çarptırıldığı ülkede Nicki Minaj’ın konser vermesi Nicki Minaj’ın ikiyüzlülük göstergesi olarak kabul edildi.

Nicki Minaj’dan önce birçok ünlü sanatçı konserlerini Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Arabistanlı aktivist kadınların tutukluluklarından dolayı iptal etmişti. Nicki Minaj’dan da aynı hassasiyeti bekleyen kişiler, 18 Temmuz’da yapılması planlanan konseri, Nicki Minaj’ın iptal etmesi gerektiği vurgulandı.

Sosyal medya platformlarında uzun süredir tartışma konusu olan Nicki Minaj’ın Suudi Arabistan konseri, twitter üzerinden birçok kişinin de bu tartışmalara katılmasına neden oldu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın, ülkede eğlence sektörünün gelişmesi ve vatandaşlar üzerindeki baskıların azaltılmasına yönelik son dönemlerde birçok farklı politika uyguladığı bilinmektedir. Son olarak Nicki Minaj’ın ülkede konser vermesini talep eden Salman’ın bu çağrısı ünlü şarkıcı Nicki Minaj tarafından kabul edildi.

Konser kararının açıklanmasının ardından birçok kişi, ülkede kadınlara yönelik uygulanan baskılar ve eşcinsellere karşı yürütülen politikalar nedeniyle Nicki Minaj’a konserini iptal etme çağrısında bulundular.

Nicki Minaj’dan önce Suudi Arabistan’da konser veren diğer sanatçılarda eleştirilmişti. Yaşanan bu tartışmaların ardından Nicki Minaj’ın Suudi Arabistan konserini iptal edip etmeyeceği ise merak konusu. Daha önce birçok farklı sanatçı Suudi Arabistan’da düzenlenecek olan konserlerini iptal etmiş ve ülkede düzenlenen pek çok etkinliğe katılmama kararı almıştı.    

#Nicki Minaj #Nicki Minajın konser haberleri #ABDli rap şarkıcısı Nicki Minaj #Suudi Arabistan Konseri
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