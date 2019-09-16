Nicole Scherzinger'in Instagram Hesabı Çalındı! Uygunsuz Fotoğrafları Paylaşıldı...

41 yaşındaki Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Amerikalı Nicole Scherzinger'in Instagram hesabı çalındı. Çalınan hesapta şarkıcıya ait olan birçok uygunsuz fotoğrafın yanı sıra, yine şarkıcıya ait olduğu söylenen sevgilisiyle uygunsuz bir videosunun da yer aldığı bir link paylaşımı yapıldı.

Yarım Saat Sonra Kaldırıldı

Henüz Net Bir Açıklama Gelmedi

Saatler geceyi gösterdiği anda şarkıcı uyurken paylaşımı yapılan fotoğraf ve link hesapta yaklaşık yarım saat durdu, ardından ise kaldırıldı.

Geçen yılda yine farklı bir skandalla gündeme gelen şarkıcının hesabının çalınmasıyla ilgili henüz net bir açıklama yapmadığı görüldü.