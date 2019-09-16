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Nicole Scherzinger'in Instagram Hesabı Çalındı! Uygunsuz Fotoğrafları Paylaşıldı...
Dünyaca ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger'in Instagram hesabı hacklendi. Hesaptan şarkıcının uygunsuz birçok fotoğraf ve videosunun yer aldığı bir link paylaşımı yapıldı.
41 yaşındaki Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Amerikalı Nicole Scherzinger'in Instagram hesabı çalındı. Çalınan hesapta şarkıcıya ait olan birçok uygunsuz fotoğrafın yanı sıra, yine şarkıcıya ait olduğu söylenen sevgilisiyle uygunsuz bir videosunun da yer aldığı bir link paylaşımı yapıldı.
Yarım Saat Sonra Kaldırıldı
Henüz Net Bir Açıklama Gelmedi
Geçen yılda yine farklı bir skandalla gündeme gelen şarkıcının hesabının çalınmasıyla ilgili henüz net bir açıklama yapmadığı görüldü.
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