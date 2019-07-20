Norm Ender kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Türk müzik piyasalarında son yılların en popüler isimlerinden biri olan Norm Ender, geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden yayınladığı yeni şarkısıyla bir kez daha gündeme gelmiştir. Gerçek adı Ender Eroğlu olan ünlü rap şarkıcısı, 2 yıllık bir aranın ardından Mekânın Sahibi şarkısını yayınlamış ve kısa sürede binlerce kişi tarafından şarkı dinlenmiştir.

Aslen İzmir Bornovalı olan ünlü rap şarkıcısı Norm Ender, 2001 yılından beri rap müzik kariyerine devam etmektedir. 2010 ve 2017 yıllarında toplamda üç adet albüm çıkaran Norm Ender’in ilk yasal albümü Aura’dır. 2010 yılında Enderground ve İçinde Patlar albümlerini underground olarak yayınlayan Norm Ender, gün içinde yeni şarkısı Mekanın Sahibi klibini yayınlamasının ardından daha 24 saat geçmeden 2 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiştir. İki yıldır piyasalardan uzak duran Norm Ender , yeni klibiyle piyasalara güçlü bir geri dönüş yapmıştır.

Ender Eroğlu’nun Müzik Kariyeri ve Yaşamı

25 Mart 1985 yılında İzmir’in Bornova ilçesinde dünyaya gelen Norm Ender (Ender Eroğlu) 10 yaşından itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. İlk defa 1995 yılında Türk müzik tarihinin en önemli rap gruplarından olan Cartel müzik gurubuyla tanışan Ender Eroğlu, bu tarihten itibaren rap müzikle yakından ilgilenmiştir.

ATV ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye isimli müzik yarışmasına

İlk gençlik yıllarında uyumsuzluğu ve kavgacılığı nedeniyle lise öğrenimine son veren Ender Eroğlu, 2001 yılından itibaren kendi rap şarkılarını yazmaya başladı. Yakın çevresinin desteği ve beğenisiyle rap yapmaya başlayan Ender Eroğlu, 2004 yılındakatılarak ilk defa bu programda nispeten de olsa adını duyurmuştur.

İzmir genelinde kısa sürede büyük bir üne kavuşan Ender Eroğlu, daha önceden katıldığı televizyon programı için fon müziği yapması için yeniden çağrılmıştır. Kısa süre burada çalıştıktan sonra pop şarkı söylemesi için ısrar edilen Ender Eroğlu, kavga ederek buradan ayrılmış ve bu konuyla ilgili; Rap Dergisi ve En Çekici Manken isimli şarkıları yazmıştır.

Ender Eroğlu’nun asıl çıkış yakaladığı parça ise Eksik Etek’tir. Küfür içeren sözlere sahip bu parçasını yayınladıktan kısa bir süre sonra sosyal medya üzerinden tanınmaya başlayan Ender Eroğlu, Erman Altındağ ile ortak birçok projeye imza atmışlardır.