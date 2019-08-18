Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı
Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı. Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya’nın kızı Prenses Maertha Louise, siyahi nişanlısı Shaman Durek Bodrum’a hayran kaldı.
Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı
Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya’nın kızı Prenses Maertha Louise, siyahi nişanlısı Shaman Durek Bodrum’a hayran kaldı.
Üç yıl önce eşinden boşanan Prenses Maertha Louise, evlilik hazırlığı içinde olduğu Shaman Durek, Dr.Ender Saraç’ın eşi Benan Saraç, yemek davetine katıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ında katıldığı gecede Prenses Maertha Louise çiçek taktim eden Aras Bodrum mandalina lokum ve mandalinadan üretilen tüm ürenler prensese hediye etti. Sepetin içerisinde taktim edilen ürünleri prenses ise teker teker inceledi.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN RESMİNİ GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİ
Prenses Maertha Louise ve sevgilisi Shaman Durek’e Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi hediye edildi. Durek resmi görünce karşısında saygıyla eğilip resmi eline alarak Atatürk’ü tanıdığını çok güçlü, saygın bir lider olduğunu kendisinin de bir Atatürk hayranı olduğunu söyledi.
Daveti gerçekleştiren Benan Saraç ise dünyaca ünlü Shaman Durek’i ağırladıklarını ifade ederek “Norveç prensesi Maertha Louise ve dünyaca ünlü danışman Shaman Durek’i ağırlıyoruz. Bodrum’a tatil için geldiler. Bodrum’u çok sevdileri Shaman Durek zaten bir Bodrum hayranıdır ve prenses Maertha Louise Bodrum’u göstermek istedi. Türkiye’yi, Bodrum’u tercih ettikleri için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.
Prenses Maertha Louise ve sevgilisi Shaman Durek’e Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yanı sıra davete Durek’in kız kardeşi Angelina Verrett Byrne, yiyeni Alexandria Alava ve arkadaşları Naada Guerra katıldı.
(Eren Ayhan /İHA)
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