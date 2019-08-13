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Nuri Alço Bodrum’da tatil yapıyor

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile Bodrum’da tatil yapıyor.

Magazin 13.08.2019, 14:34
Nuri Alço Bodrum’da tatil yapıyor

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile Bodrum’da tatil yapıyor.

Gündoğan’da bir otelin iskelesinde sevgilisi ile görüntülenen Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Nuri Alço, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Alço, sevgilisi ile birlikte jetskiye de bindi. Uzun süre denizi tadını çıkaran ünlü oyuncu, daha sonra oteline geri döndü. Alço, "Bu Bodrum eski Bodrum değil. 1970’lerde ilk kez gelmiştim, o zamandan bu zamana çok şey değişti" dedi.

Öte yandan, Alço’nun sevgilisine evlilik teklifi yaptığı öğrenildi.

(Eren Ayhan/İHA)
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