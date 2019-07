Nusret'in Tektaş Paylaşımı Gündem Oldu! Nusret Evleniyor mu?

Ünlü işletmeci ve aşçı Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Saltbae hareketiyle tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Nusret, birçok dünya yıldızıyla olan yakın ilişkisiyle tanınmaktaydı. Et konusundaki ustalığını her fırsatta sergileyen ve tüm dünyada sayısız restoranla hizmet veren Nusret, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir etin üzerine yerleştirdiği tektaş pırlanta yüzük fotoğrafı paylaşarak, evet dedi notuyla fotoğrafı paylaştı. Ünlü işletmeci Nusret tektaş paylaşımı yaptıktan kısa süre sonra sosyal medyada evleneceğine dair haberlerin yayılmasına neden oldu.

Nusret’in yaptığı tektaş paylaşımının altında binlerce kişi Nusret’i soru yağmuruna tuttu. Henüz evleneceğine dair herhangi bir resmi açıklamada bulunmayan Nusret Saltbae hareketi sonrasında bu defa da evlilik iddialarıyla gündeme geldi. Türkiye’nin birçok farklı noktasında ve dünyada birçok kentte restoranları bulunan Nusret, dünyanın en iyi et lokantaları arasında gösterilmektedir. Paylaşımın ardından yüzüğün kime verildiği merak konusu oldu.

Nusret Evleniyor Mu?

Son günlerde sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi Nusret evleniyor mu? Olmuştur. Dünyaca ünlü et ustası ve işletmeci Nusret Gökçe, Saltbae (tuz serpme) hareketinin ardından tüm dünyada yavaş yavaş popüler olmaya başlamıştı. Dünyaca ünlü yıldızların geldiği restoranlarında aynı zamanda et üzerinde hünerlerini de gösteren Nusret, sosyal medyadan etin içine sıkıştırılmış bir tektaş fotoğrafı paylaşarak takipçilerinin kafasında soru işaretleri bıraktı.

Nusret İnstagram hesabından yaptığı bu paylaşım ile kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Tektaş yüzük fotoğrafını evet dedi (she said yes) etiketiyle birlikte paylaştıktan sonra gönderinin altına yüzbinlerce yorum geldi. Paylaşımının ardından başka bir açıklamada bulunmayan Nusret Gökçe’nin bu fotoğrafı kim için paylaştığı ise merak konusu.

Saltbae ve Salt life gibi etiketlerle paylaşılan fotoğrafın ardından sosyal medyada Nusret’in evleneceğine dair haberlerin paylaşılmasının ardından kullanıcılar Nusret’in lokantasında ünlü bir isminde evlilik teklifi yapmış olabileceği yorumlarında bulunmuşlardır.