Oktay Kaynarca Kimdir ? Oktay Kaynarca Hayatı ve Biyografisi

Oktay Kaynarca, Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Türkiye’nin en sevilen isimlerinden biri olan Oktay Kaynarca, rol aldığı hemen hemen dizide başarılı bir performans sergilemiş ve Türk izleyicilerin hayranlığını kazanmıştır. Oktay Kaynarca, özellikle Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi’nde sergilediği Süleyman Çakır rolüyle, milyonlarca kişinin hayranlığını kazanmıştır. Bu rolde oynamadan önce de sayısız film ve dizide başarılı performanslar sergileyen ünlü oyuncu, son yıllarda da ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde başrol oynamaktadır.

Oktay Kaynarca Kimdir?

1965, Malatya doğumlu olan Oktay kaynarca, oldukça erken yaşlarında oyunculuk ve tiyatroyla tanıştı. Çocukluğunun bir bölümünü, Almanya Berlin’de geçiren başarılı oyuncu, gençlik yıllarında birçok farklı tiyatroda amatör olarak oyunculuk yapmıştır. Amatör olarak tiyatro yapmaya başlamasından kısa bir süre sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde akademik eğitim almıştır.

İlk tiyatro deneyiminin ardından kısa sürede sayısızı tiyatro oyunun ve dizide oynamaya başlayan Oktay Kaynarca, ilk profesyonel tiyatro oyunculuğunu bir çocuk oyununda yapmış ve bu oyundan tiyatrodaki ilk parasını kazanmıştır.

Oyunculuğu ve özel hayatıyla sürekli yakından takip edilen Oktay Kaynarca, aktif olarak oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Son yıllarda ilgiyle takip edilen ATV’nin başarılı dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Oktay Kaynarca’nın en sevilen dizileri arasında yerini almıştır. Türkiye’nin en başarılı sanatçılarıyla çeşitli tiyatro oyunlarında ve dizilerde başrol oynayan Oktay Kaynarca, yeteneği ve karizmatik duruşuyla kısa sürede Türkiye’nin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer almıştır.

Hayatı ve Oyunculuk Kariyeri

27 Ocak 1965 yılında, Malatya’da dünyaya gelen Oktay Kaynarca, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte kısa bir dönem Almanya Berlin’de yaşamıştır. İstanbul Üniversitesinde tiyatro eğitimi almadan önce Ege Tiyatrosu’nda , Türkiye’nin önemli tiyatro yazarlarından biri olan Turgut Özakman’ın, Duvarların Ötesinde adlı tiyatro oyununda tiyatro macerasına başlamıştır. Bu oyundan sonra tiyatronun büyülü dünyasına kendini kaptıran Oktay Kaynarca, hemen ardından bir çocuk oyununda oynamıştır.

İstanbul üniversitesi Konservatuar bölümünde okurken TRT’nin Gençler Dizisinde, rol almış ve burada sergilediği performans olumlu eleştirile kazanmıştır. Oktay Kaynarca, ilk defa profesyonel olarak, başarılı tiyatro sanatçıları olan Ayşegül ve Ali Atik ile birlikte bir çocuk oyununda oynamış ve ilk defa bu oyundan para kazanmıştır.

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir müzikalde rol alan Oktay Kaynarca, Türkiye’nin en önemli isimleriyle birlikte başarılı bir performans sergilemiştir. Kan kardeşleri müzikalinde Oktay Kaynarca; Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Derya Alabora, Ahmet Levedoğlu, Jülüde Kural ve Celal Perk gibi önemli isimlerle birlikte rol almış ve performansı beğeniyle karşılanmıştır.

Derin Bir Soluk Al

1993 ve 1994 dönemlerindeisimli tiyatro oyununda da oynadıktan sonra tiyatrodan uzun bir süre ayrıldı. Oynadığı son tiyatro oyunu olan Derin Bir Soluk Al’da Avni Dilligil rolüyle, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

2003 yılında Türkiye’yi kasıp kavuran bir dizi olan Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır rolünü oynamıştır. Bu rolüyle Türkiye’de herkes tarafından tanınan Oktay Kaynarca, diziden senaryo gereği karakterinin öldürülmesinin ardından, ilk defa tüm Türkiye’de Süleyman Çakır için gıyabi cenaze namazı kılınmıştır. İzleyicilerle yakın bir bağ kurmayı başaran Oktay Kaynarca, bu rolüyle Türk televizyon tarihinin en unutulmaz oyuncuları arasında yerini almıştır.

2008 yılında ATV’de yayınlanan Adanalı dizisinde de Yavuz karakterini canlandırarak , izleyicileriyle yeniden buluşmuştur. Oktay Kaynarca’nın rol aldığı bu dizilerin yanı sıra daha birçok farklı dizide gösterdiği performans oldukça büyük bir beğeni toplamıştır. Yeditepe İstanbul adlı TRT’nin unutulmaz dizisinde; Meral Okay, Emre Kınay, Zuhal Olcay gibi isimlerle rol almış ve Ferhan karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Oktay Kaynarca, günümüzde devam etmekte olan bir mafya dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Hızır Çakırbeyli rolünde oynamaktadır.

Oktay Kaynarca, 2002 yılında başarılı oyuncu Özgü Namal ile evlenmiş ancak 2008 yılında Özgü Namal ile yollarını ayırmıştır. 2012 yılında ikinci bir evlilik yapan Oktay Kaynarca, Melek Angun ile evlenmiş ve 1 yıllık bir evliliğin ardından yeniden boşanmıştır.

Oktay Kaynarca’nın Aldığı Ödüller

Oktay Kaynarca, zaman içinde rol aldığı birçok tiyatro, sinema ve televizyon dizisinde başarılı bir performans sergileyerek sayısız ödüle layık görülmüştür. Birçok prestijli ödüle aday gösterilen ve saysız ödül alan Oktay Kaynarca’nın kazandığı ödüller; Altın Portakal Film Festivalı: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu , 39. Antalya Film Şenliği: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği: En İyi Erkek Oyuncu, MGD 22. Altın Objektif Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu, ödüllerini almıştır. Bu ödüllerin yanı sıra yerel ve uluslararası pek çok ödüle aday gösterilmiş ve sayısız ödüle layık görülmüştür.

Sayısız film ve dizide rol alan Oktay Kaynarca, yakın tarihimizin en sevilen ve en başarılı tiyatro sanatçılarından biri olarak anılmaktadır. Başarılı oyuncu, oyunculuk kariyerine hala devam etmektedir.