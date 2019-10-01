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Oktay Kaynarca Yasta! Tarık Ünlüoğlu'nun Ölümü Derinden Etkiledi

Tarık Ünlüoğlu'nun hayatını kaybettiği haberi başta eşi ve çocukları, ardından rol arkadaşları ve sevenlerini üzüntüye boğarken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca başsağlığı mesajı yayınladı.

Magazin 01.10.2019, 15:47 Billdrt
Oktay Kaynarca Yasta! Tarık Ünlüoğlu'nun Ölümü Derinden Etkiledi

Kurtlar Vadisi ile birlikte adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ve ardından birçok yapımda rol alan son olarak ise ATV ekranlarında seyircilerin karşısına gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle seyircilerin karşısına gelen Tarık Ünlüoğlu, bir süredir akciğer hastalığı sebebiyle tedavi görüyordu.

Rahatsızlığından dolayı geçtiğimiz sezon diziye veda etmek zorunda kalan 61 yaşındaki Tarık Ünlüoğlu'nun acı haberini duyan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabı üzerinden "Abimmm... Mekanın cennet olsun canım abimmm..." şeklinde bir paylaşım altına imza attı. Bu paylaşım altına Nurgül Yeşilçay ve Demet Akalın'dan da yorum geldi.

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