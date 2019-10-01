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Oktay Kaynarca Yasta! Tarık Ünlüoğlu'nun Ölümü Derinden Etkiledi
Tarık Ünlüoğlu'nun hayatını kaybettiği haberi başta eşi ve çocukları, ardından rol arkadaşları ve sevenlerini üzüntüye boğarken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca başsağlığı mesajı yayınladı.
Kurtlar Vadisi ile birlikte adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ve ardından birçok yapımda rol alan son olarak ise ATV ekranlarında seyircilerin karşısına gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle seyircilerin karşısına gelen Tarık Ünlüoğlu, bir süredir akciğer hastalığı sebebiyle tedavi görüyordu.
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