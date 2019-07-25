Osmanlı Subayı Filmi Oyuncuları ve Konusu!

Birinci Dünya Savaşı esnasında Amerikalı bir hemşirenin, Osmanlı topraklarında savaş sırasında büyük başarılar gösteren bir Osmanlı subayı ile aralarında yaşanan aşkı konu edinmektedir. Birçok dalda ödüle layık olmuş ve aday gösterilmiş olan filmin oyuncu kadrosu ise oldukça göz doldurmaktadır. Filmde Türk oyuncuların yanı sıra birçok başarılı yabancı oyuncuda yer almıştır. Filmin yönetmen koltuğunda ise dünya sinemasının usta isimlerinden Joseph Ruben oturmaktadır.

Amirakan – Türk yapımı olarak 2016 yılında vizyona giren dram türündeki filmde, idealist bir hemşirenin Amerika’dan Osmanlıya gelmesi ve savaş sırasında yaşadıkları seyirciye aktarılmaktadır. Amerika’dan İstanbul’a tüm zorluklara karşı gelerek gelen Lillie’yi gideceği yere kadar İsmail adındaki bir Türk subayı eşlik edecektir. Yolculuk boyunca birbirlerine iyice yakınlaşan ikilinin ilişkileri, Lillie’nin Amerika’dan arkadaşı Doktor Jude’un İsmail ve Türklere karşı tutumu nedeniyle oldukça zorlu bir sürece girecektir. Ayrıca Film 89. Akademi Ödüllerinde En İyi Özgün Müzik Dalında aday adayı olmuştur. s

Osmanlı Subayı Filminin Konusu!

Osmanlı Subayı filmi

, Birinci Dünya Savaşında, Amerikalı idealist hemşire Lillie’nin, Amerika’nın savaş politikasını beğenmeyen bir doktorla tanışmasından ardından onun peşinden Osmanlı topraklarında savaşa katılmasını ve İstanbul’a ilk ayak bastığı andan itibaren genç subay İsmail ile aralarındaki duygusal yakınlaşmayı konu edinmektedir.

Kısa süre içinde İsmail’e aşık olan Lillie, İsmail’in de ona karşı boş olmadığını görünce iyice yakınlaşmaya başlarlar. Ancak, Doğuda yaşanan şiddetli çatışmaların içinde hastanede görev yapan Lillie, bu sırada derinden etkileneceği birçok farklı olayla da karşılaşacaktır. Osmanlı’nın savaş sırasında gittikçe güç kaybetmesi ve İsmail’in üzerindeki baskıların artması ikili arasında zorlu bir sürecin başlamasına neden olacaktır. Tüm bu yaşananlarla birlikte Lillie’nn çalıştığı kilise hastanesinin doktorlarından biri olan Jude’un bölgedeki çetelere yardım etmesi ve tarafsızlığını bozması Lillie’nin yeni bir bakış açısına sahip olmasına neden olur. Diğer taraftan geçmişiyle yüzleşmekten korkan ve sorunlar yaşayan hastanenin yetkili doktoru, Lillie’yi olayların dışında tutmak istemektedir.

Osmanlı Subayı Filmi Oyuncu Kadrosu!