Oyuncu Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıttı

Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, imajını değiştirdi. Uzun saçlarıyla hayranlarının dikkatini çeken oyuncu, saçlarını kazıttı.

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana Instagram hesabından paylaşım yapmayan Çağatay Ulusoy, aylar sonra ilk paylaşımı yeni imajıyla yaptı. Saçlarını kazıtan Ulusoy'un son görüntüsü Twitter da trend listesine girdi.

BEN FERO'YA BENZETİLDİ

Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son görüntüsüyle son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren ve Demet Akalın ile klip çeken rapçi Ben Fero'ya benzetildi.

Çağatay Ulusoy, daha önce de Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi için saçlarını 3 numara kestirmişti.

İşte Çağatay Ulusoy'un yeni imajı: