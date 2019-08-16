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Oyuncu Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıttı
Hakan Muhafız dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıttı. Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan Ulusoy, son haliyle rapçi Ben Fero'ya benzetildi.
Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, imajını değiştirdi. Uzun saçlarıyla hayranlarının dikkatini çeken oyuncu, saçlarını kazıttı.
İMAJINI DEĞİŞTİRDİ
Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana Instagram hesabından paylaşım yapmayan Çağatay Ulusoy, aylar sonra ilk paylaşımı yeni imajıyla yaptı. Saçlarını kazıtan Ulusoy'un son görüntüsü Twitter da trend listesine girdi.
BEN FERO'YA BENZETİLDİ
Çağatay Ulusoy, daha önce de Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi için saçlarını 3 numara kestirmişti.
İşte Çağatay Ulusoy'un yeni imajı:
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