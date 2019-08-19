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Oyuncu Merve Boluğur, "Hayata karşı duruşum" diyerek bikinili fotoğrafını paylaştı

Tatiline hız kesmeden devam eden güzel oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından "Hayata karşı duruşum" notuyla cesur göğüs dekolteli bikinisiyle verdiği pozu paylaştı.

Magazin 19.08.2019, 10:03 Billdrt
Oyuncu Merve Boluğur, "Hayata karşı duruşum" diyerek bikinili fotoğrafını paylaştı
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Uzun süredir ekranlarda olmayan ancak sosyal medyayı aktif kullanarak her anını takipçileriyle paylaşan oyuncu Merve Boluğur, cesur paylaşımlarına devam ediyor. Oyuncu son olarak derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

"HAYATA KARŞI DURUŞUM"

Şimdilerde zamanının büyük bir kısmını tatilde geçiren Merve Boluğur, teknede siyah göğüs dekolteli bikinisiyle poz verdi. Fotoğrafların altına yazdığı ilginç açıklamalarla dikkat çeken Boluğur, bikinili fotoğrafını "Hayata karşı duruşum" diyerek paylaştı.

"GİDİŞİN KÖTÜ"

Boluğur daha sonra da akşam yemeği için gittiği mekanda çektirdiği fotoğrafı "Alırım bir dal dudaklarından" notuyla paylaştı. Boluğur'u son paylaşımlarından dolayı eleştiren bazı takipçileri "Eski fotoğraflarını şimdiki ile kıyasladığımda gidişin kötü" yorumunu yaptı.

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