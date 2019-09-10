Ozan Güven ve Yüsra Geyik Herkesi Şoka Uğrattı! El Ele Gezerken...

Flaş Flaş Flaş...Ozan Güven Yüsra Geyik ile el ele gezerken görüntülendi. İki oyuncu kameraların hedefi olurken hayranları ise hayretler içerisinde kaldı. Gizli aşk yaşadıkları ortaya çıkan ikilinin Instagram'da herhangi bir şekilde fotoğrafı bulunmuyor.

İki oyuncunun çıkan haberlerden sonra takipçileri Instagram gönderilerini yorum yağmuruna tutarak neden haber vermediklerini sorguladı. Ozan Güven ve Yüsra Geyik'in konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.