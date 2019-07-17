Özge Özpirinçi "Kadın" Dizisine Veda Mı Ediyor?

Özge Özpirinçi'den Şaşırtan Veda Paylaşımı!

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Kadın’dan, Özge Özpirinççi’nin diziden ayrılacağı iddiası dizinin takipçilerini derinden etkiledi. Fox TV’nin sevilen dizisi Kadın’da başrolü oynayan güzel oyuncu Özge Özpirinççi, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım nedeniyle diziden ayrılacağına yönelik iddiaların başlamasına neden oldu.

Fox TV’de iki sezondur başarılı bir şekilde devam eden yapımda, Bahar Çeşmili adlı bir karaktere can veren Özge Özpirinççi, yaptığı sosyal medya paylaşımında, hoşça kal başlığıyla bir gönderi paylaşmasının üzerine diziden ayrılacağı yönünde haberlerin yayılmasına neden oldu. Daha sonradan ikinci bir açıklama yaparak veda paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirten başarılı oyuncu, yaz boyunca Caner Özyurtlu’nun yeni film projesinde yer alacağını da ifade etti.

Fox TV’nin en başarılı iç yapımlarından biri olarak gösterilen Kadın dizisinde, Özge Özpirinççi ve Caner Özyurtlu beraber rol almaktadır. Dizi setinden de yakın arkadaş olan ikilinin, Biz Böyleyiz adlı film projesinde yer almaları hayranları tarafından merakla beklenmektedir.

Kadın dizisinin hayranları tarafından kısa sürelide olsa bir panik yaşandı. İki sezondur Fox TV ekranlarında yayınlanan dizini hem oyuncu kadrosuyla hem de senaryosuyla dikkat çekmektedir. Yüzbinlerce kişi tarafından ilgiyle takip edilen dizide Bahar Çeşmili karakterine can veren Özge Özpirinççi, sosyal medya platformu üzerinden diziye gönderme yaparak veda paylaşımı yapmasının ardından, dizinin üçüncü sezonunda yer almayacağına dair dedikodular yayılmasına neden olmuştu.

Özge Özpirinççi’nin Merakla Beklenen Yeni Filmi!

Özge Özpirinççi’nin Kadın dizisinde hem rol arkadaşı hem de normal hayattaki yakın dostu olan Caner Özyurtlu, yeni bir film projesine imza atıyor. Caner Özyurtlu’nun yönetmenliğini yapacağı, Biz Böyleyiz adlı filmde Özge Özpirinççi’nin yanı sıra Türkiye’nin başarılı daha birçok farklı oyuncusu da yer almaktadır.

Caner Özyurtlu’nun yeni filmi için rol alması beklenen kişiler arasında en dikkat çeken isimler; Boran Kuzum, Meriç Aral, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu ve Hümeyra gibi birçok ünlü isminde Özge Özpirinççi ile rol alacağı düşünülmektedir. Fox TV’nin sevilen yapımlarından Kadın dizi ile büyük bir çıkış yakalayan Özge Özpirinççi ve Caner Özyurtlu’nun çekimlerine yazın başlanacak olan filmde dizideki uyumlarını yakalayacakları düşünülmektedir.

Özge Özpirinçi "Kadın" Dizisine Veda Mesajı Yanlış Anlaşılmış

Caner Özyurtlu’nun yeni filmi Biz Böyleyiz’in vizyona gireceği tarih ise henüz netlik kazanmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde Kadın dizisi sezon finali yapmasının ardından yaz döneminde filmdin çekimlerine başladığı haberi duyurulmuştu.