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Podyum'da Elbisesi Düşen Manken Bozuntuya Vermeden Yürüdü!

Colombiya'daki bir otelde defileye çıkan Lina Daniela Daza isimli manken, podyumda yürüdüğü esnada elbisesinin askıları açıldı. Hiç panik yapmayan ünlü manken elleriyle göğüslerini kapatarak yürüyüşüne devam etti. Kulise dönmek yerine işini yarıda bırakmayan manken uzun süre alkışlandı.

Magazin 04.09.2019, 17:14 Billdrt
Podyum'da Elbisesi Düşen Manken Bozuntuya Vermeden Yürüdü!
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Colombiya'nın şehrinde yer alan bir otelde gerçekleştirilen defilede podyuma çıkan Lina Daniela Daza'nın başına oldukça talihsiz bir kaza geldi. Güzel manken podyumda yürüdüğü esnada kıyafetinin askısı açıldı ve elbisesinin üst kısmı düştü.

Askılar Açıldı

Kazanın sonrasında kulie dönmek yerine elleriyle göğüslerini kapatarak sakin bir şekilde yürümeye devam eden manken, Moda otoriterleri tarafından uzun süre alkışlanarak övgüler aldı.

Uzun Süre Alkışlandı

Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Daza, bugüne kadar olmamış bir şey yaşandığını; Podyumun ortasında iç çamaşırının düştüğünü ve tepkisinin tamamen içgüdüsel olduğunu söyledi. 

Podyumdaki izleyicilerin de Daza'nın podyumu terk etmeden sakin bir şekilde duruşunu bozmadan yürüyüşüne devam etmesinden dolayı kendisini çok uzun süre boyunca ayakta alkışladığı görüldü.

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