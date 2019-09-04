Flaş HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a YHT müjdesi
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Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Podyum'da Elbisesi Düşen Manken Bozuntuya Vermeden Yürüdü!
Colombiya'daki bir otelde defileye çıkan Lina Daniela Daza isimli manken, podyumda yürüdüğü esnada elbisesinin askıları açıldı. Hiç panik yapmayan ünlü manken elleriyle göğüslerini kapatarak yürüyüşüne devam etti. Kulise dönmek yerine işini yarıda bırakmayan manken uzun süre alkışlandı.
Colombiya'nın şehrinde yer alan bir otelde gerçekleştirilen defilede podyuma çıkan Lina Daniela Daza'nın başına oldukça talihsiz bir kaza geldi. Güzel manken podyumda yürüdüğü esnada kıyafetinin askısı açıldı ve elbisesinin üst kısmı düştü.
Askılar Açıldı
Kazanın sonrasında kulie dönmek yerine elleriyle göğüslerini kapatarak sakin bir şekilde yürümeye devam eden manken, Moda otoriterleri tarafından uzun süre alkışlanarak övgüler aldı.
Uzun Süre Alkışlandı
Podyumdaki izleyicilerin de Daza'nın podyumu terk etmeden sakin bir şekilde duruşunu bozmadan yürüyüşüne devam etmesinden dolayı kendisini çok uzun süre boyunca ayakta alkışladığı görüldü.
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