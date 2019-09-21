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Polat Alemdar'ın Oğlunu Görenler Şaşırıyor! Babasıne Çok Benziyor...
Kurtlar Vadisi yayınlandığı dönemde reyting rekorları altına imza atan ve önüne hiçbir dizi geçemeyen muhteşem bir yapımdı. Bu yapımın en önemli karakteri olan Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz'ın oğlunu görenler şaşırdı.
Kurtlar Vadisi dizisiyle milyonlarca hayrana ulaşan Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, çok uzun süredir hiçbir projede yer almıyor. Bu sebepten dolayı hayranları oldukça merak ediyor.
Necati Şaşmaz projelerle ilgilenmeyince hayranları Necati Şaşmaz'ın özel hayatıyla ilgilenmeye ve her detayı incelemeye başladı. Necati Şaşmaz'ın oğlunu gören hayranları ise oldukça şaşırdı. İşte Kurtlar Vadisi'nin kilit karakteri olan Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz'ın büyük oğlu Ali Nadir Şaşmaz...
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