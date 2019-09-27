Ramo Dizisinin Konusu Nedir? Ramo Dizisi Oyuncuları Kimler?

Türk televizyonlarında hemen hemen bütün kalanlar yeni sezon için yeni dizi projeleri ile anlaşmalar yaparak sezona bomba gibi girmek istiyor. Seyirci potansiyeli artırmak için tüm yaz boyunca dizi araştırmaları yapan kanal yönetimleri, bazen yaz sezonundan başlayan dizilerin iyi reyting alması durumunda bu tür dizileri yeni sezona taşıyarak hazır oluşmuş seyirci potansiyelini kaybetmeden yollarına devam etmek istiyorlar. İşte bu ortamda kanalların yeni sezonda yayınlayacakları diziler için araştırmaları hız kazanmışken Show TV, yerli dizi severlerin dikkatini çeken çok önemli bir dizi ile anlaşma yaptığını duyurdu. Ramo isimli dizi için hazırlıklar şimdiden başlatıldı.

Ramo Dizisi Oyuncuları Kimler?

Show TV’nin yeni sezon bombası Ramo dizisinde rol alması kesinleşen oyuncular yazımıza güncellenmeye devam ediyor. Şu ana kadar yeni sezonda Ramo adlı dizi ile ekranlarda yer alacak üç ünlü isim belli oldu. Merakla beklenen dizinin başrolü Murat Yıldırım’a emanet edildi. Başrollerde sevilen oyuncuya eşlik edecek kadın oyuncu arayışı henüz sonuçlanmamışken Murat Yıldırım’ın yanında diğer oyuncular da netleşmeye başladı. Show TV’den yapılan son açıklamaya göre Görkem Sevindik ve Cemre Baysel de 2019 – 2020 dizi sezonunda Show TV ekranlarından hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.

Murat Yıldırım’a başrolde eşlik etmesi muhtemel olan kadın oyuncular arasında iki isim gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son yılların en çok sevilen isimleri Melisa Aslı Pamuk ya da Hazal Filiz Küçükköse isimlerinden biri yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım’a başrollerde eşlik edeceği öngörülüyor.

Show TV’nin yeni sezonda ekranlardan yerli dizi severlerin beğenisine sunacağı Ramo dizisinin senaryosu yazılıp hazırlandı. Fakat oyuncu ve cast ekibinin tam olarak tamamlanmış olduğunu söylemek için henüz çok erken. Yeni başlayan oyuncu kadrosu oluşumunda az önce belirttiğimiz isimler dışında adı öne çıkan yeni bir oyuncusu henüz yok. Bununla birlikte Murat Yıldırım’ın başrolde canlandıracağı karakter hakkında da birtakım bilgiler netleşmeye başladı. Örneğin dizinin isminden de anlaşılacağı üzere başrolde erkek oyuncu yer alacak ve karakterin ismi Ramazan olacak. Ramazan yani Ramo karakterine başrollerde eşlik etmesi planlanan bir de kadın oyuncu düşünülüyor. Başrolde yer alan erkek oyuncunun akabinde hangi kadın oyuncunun olacağı ise hala soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Murat Yıldırım’a Ramo dizisinin başrollerinde eşlik etmesi muhtemel kadın oyuncuların ismi şu sıralar sık sık anılsa da henüz netlik kazanmadı.

Ramo dizisi Ramazan – Murat Yıldırım

Show TV’nin yeni dizisi Ramo’da dizinin adından da anlaşılacağı üzere Ramazan karakterini canlandıran ve lakap arak isminin kısaltması söylenen Murat Yıldırım Ramo dizisinin erkek başrolü Murat Yıldırım’ın oldu. Dizinin ilk oyuncusu olan ve sonraki oyuncuların da belirlenmesinde önemli yer tutan Murat Yıldırım bilindiği üzere son sezonda Atv kanalında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunuyordu. Ramo dizisi ile anlaşan ve dizide Ramo karakterini canlandıracak olan Murat Yıldırım dizinin başrolünde yer alıyor. Dizide başrol almasıyla birlikte ATV’deki görevinden ayrılacağı ve yeni sezonda bu yarışmayı farklı bir ismin sunacağı öğrenildi. Öte yandan Murat Yıldırım’ın Ramo dizisinin başrolü için dizinin yapımcılarından çok yüksek meblağda kontrata anlaştığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Ramo dizisi Sibel – Esra Bilgiç

Ramo dizisinde başrolü Ramazan karakteri ile birlikte oynayacak olan Sibel karakterini canlandıracak oyuncu Esra Bilgiç oldu. Geride bıraktığımız dizi sezonlarında gösterdiği başarılı performans ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran ve rol aldığı dizilerde hep gündemdeki isimlerden biri olan Esra Bilgiç, Ramo dizisinde Sibel karakterini canlandıracak. 1992 yılında Ankara’da dünyaya gelen genç ve güzel oyuncu, son olarak TRT ekranlarından izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolü ile hafızalara kazınmış sonra da Kanal D de yayınlanan Bir Umut Yeter dizisinde Tolgahan Sayışman ile birlikte başrolde oynamıştı. Öte yandan ekranların sevilen ismi Esra Bilgiç’in Ramo dizisinde bir avukat kadını canlandırması ve Ramo yani Ramazan karakteri ile aşk yaşaması bekleniyor.

Ramo dizisi Rüzgar Aksoy

Son yılların Türk televizyon ekranlarında en çok görülmek istenen erkek oyuncularından biri olan Rüzgar Aksoy, Ramo dizisine dahil oldu. Geçtiğimiz sezon Bir Zamanlar Çukurova dizisine konuk oyuncu olan Rüzgar Aksoy dizide Hünkar’ın (Vahide Perçin) yeğeni Ercüment karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ramo dizisinde ise bambaşka bir karakter ile yerli dizi severlerin karşısına çıkacak. Başarılı oyuncunun yeni sezonda Ramo dizisinde göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu.

Ramo dizisi İdil Fırat

1988 yılında Malatya’da dünyaya gelen İdil Fırat, Fenerbahçe asbaşkanı Önder Fırat’ın öz kızıdır. İdil Fırat yetenekli ve becerikli bir Türk güzelidir. Güzellik yarışmasında elde ettiği derece dışında oyunculuğu ile de bilinir. Türk televizyonlarının aranan simalarından biri olan İdil Fırat, Ramo dizisinden önce Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Mara Hatun karakterini canlandırmıştı. Ancak güzel oyuncunun hafızalara kazınan karakteri ise Poyraz Karayel dizisindeki Despina karakteri idi. Başarılı oyuncu İdil Fırat’ın bundan önceki rol aldığı dizi ise Hayat Ağacı dizisiydi. Ramo dizisindeki performansı merakla beklenen isimler arasında yer alan İdil Fırat’ın dizide canlandıracağı karaktere ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılmadı.

Ramo dizisi İlhan Şen

1987 Bulgaristan doğumlu İlhan Şen 2009 Best Model Of Turkey yarışmasında Türkiye’nin En İyi Modeli seçildi. Daha sonra Ay Yıldızlı Bayrak ile dünya klasmanına çıkan İlhan Şen Avrupa’nın En İyi Modeli seçildi. Modellik kariyerinden sonra oyunculuk eğitimi alan İlhan Şen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Erman Façalı karakteri ile akıllara kazındı. Yeni sezonda da Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Ramo dizisinde Neco karakterini canlandıracak.

Ramo dizisi Sabahat – Sacide Taşaner

Son olarak Kırgın Çiçekler dizisinde Çocuk Esirgeme kurumunun müdiresi Neriman olarak yer alan Sacide Taşaner, Ramo dizisinde Murat Yıldırım’ın annesi rolünü oynayacak.