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Rapçi Hayki kimdir? Hayki'nin gerçek adı nedir, kaç yaşındadır

Rapçi Hayki kimdir? Hayki'nin gerçek adı nedir, kaç yaşındadır, Hayki kimdir, nereli ve kaç yaşında? Rapçi Hayki'nin hayatı

Magazin 17.07.2019, 14:57 Emir Yılmaz
Rapçi Hayki kimdir? Hayki'nin gerçek adı nedir, kaç yaşındadır

Rapçi Hayki Kimdir ?

Türkiye’nin son yıllarda yakından takip ettiği rap müzik sanatçısı Hayki, Türk rap müziğinin en önemli temsilcileri arasında gösterilmektedir. Gençlik yıllarından itibaren rap müzik ile ilgilenmeye başlayan Hayki mahlaslı Aytuğ Tunal, günümüzde hala rap şarkılar yapmaya devam etmektedir. Özellikle Türkiye’de son yıllarda popüler olan Youtube’de şarkılarını yayınlamasının ardından kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen şarkıcı, bu başarısını uzun süredir devam ettirmektedir. Müzik kariyeri boyunca başarılı bir grafik çizen ünlü rapçi Hayki, önümüzdeki günlerde de en çok merak edilen rap sanatçılarından biri olacaktır.

Son günlerde sosyal medyada en çok tartışma yaratan isimlerden biri olan Hayki, artan çocuk istismarına dikkat çekmek için sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla tepki toplamıştı. Özellikle dini değerlere yönelik kullandığı sözler nedeniyle yaptığı paylaşımın ardından kısa sürede, sosyal medyada linç kampanyaları başlatıldı. Kadıköylü rapçi Hayki mahlasıyla tanınan ünlü rap müzik sanatçısı Aytuğ Tunal, birçok kişi tarafından yaptığı paylaşım nedeniyle eleştirildi.

Hayki mahlasıyla yaptığı rap müzikle tanınan Aytuğ Tunal, çocuk istismarına karşı yaptığı bir paylaşımda, takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı. Özellikle din ve kültürel değerleri aşağıladı düşünülen Hayki’nin bu paylaşımının altında binlerce yorum yer almıştır. Bu olayın ardından sosyal medyanın gündeminde ilk sırada yer alan Kadıköylü Rapçi Hayki, hem sevenleri tarafından hem de paylaşımına tepki gösteren kişiler tarafından Türkiye’nin gündeminde ilk sıralara taşınmıştır.

Hayki kimdir, nereli ve kaç yaşında? Rapçi Hayki'nin hayatı

Kadıköylü rapçi olarak bilinen Hayki’nin asıl adı Aytuğ Tunal’dır. 14 Nisan 1983 yılında dünyaya gelen Aytuğ Tunal, 1995 yılından itibaren rap müzikle yakından ilgilenmeye başladı. Yerli ve yabancı birçok rap sanatçısını yakından ve ilgiyle takip eden Aytuğ Tunal, kısa süre içinde kendi rap parçalarını oluşturmaya başladı. Özellikle ilk yıllarında örnek aldığı sanatçıların şarkılarını başarılı bir şekilde seslendirdiğini fark eden sanatçı, bu tarihten itibaren kendi şarkılarının temellerini oluşturmaya başlamıştır.

2000 yılında yavaş yavaş kendi şarkılarını hazırlamaya ve paylaşmaya başlayan Aytuğ Tunal, kendi evini amatör bir stüdyoya dönüştürerek, ilk şarkılarını kendi evinde kayıt altına almaya başlamıştır. Hayat koşulları nedeniyle rap müziğe uzun bir ara veren Kadıköylü rapçi Hayki, çalışma hayatına atılmış ve askerlik görevini yerine getirmiştir. Yaklaşık 27 sene boyunca Hasanpaşa’dan hiç ayrılmayan ünlü rapçi Türkiye’de sosyal medya üzerinden paylaştığı bir rap şarkısının patlamasıyla yavaş yavaş tanınmaya başlanmıştır.

2004 yılında askerlikten döndükten sonra İhtilal isimli rap müzik grubunu kurmuş ve burada Garez ve Kaplan mahlaslarıyla çeşitli şarkılar seslendirmiştir. Yaklaşık olarak 4 sene boyunca bu grupla birlikte müzik yapan Aytuğ Tunal, rap çalışmalarına solo olarak devam etmiştir. Rap müzik kariyerine başladıktan kısa bir süre sonra Türkiye2nin birçok farklı noktasında konser ve festivallerde sahne alan Hayki, yüzbinlerce kişi tarafından dinlenmekte ve Türkiye’nin yeni dönem önemli rap şarkıcılarından biri olarak gösterilmektedir.

Rap müziğin birçok önemli ismiyle birlikte ortak çalışmalarda bulunan Hayki, Da Poet ve Patron isimli başarılı rapçilerle birlikte PMC Stüdyolarını kurmuş ve birçok farklı rap sanatçısının tek çatı altında yer almasını sağlamıştır. Kadıköylü Rapçi Hayki’nin günümüzde yayınlanmış birçok şarkısı milyonlar tarafından izlenmiştir. Özellikle B1R isimli şarkı ve klibi yayınlandıktan kısa bir süre sonra 25 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiş ve Hayki’nin önemli bir başarı elde etmesinde etkili olmuştur.

2004 yılında İhtilal adlı grupla birlikte çıkardıkları; Tüyler Diken Diken ve Kuralda Biziz Kral Da isimli albümlerle rap müzik piyasalarında oldukça önemli bir başarı elde etmişlerdir. İlerleyen dönemlerde Kraliçe (Yas) ile birlikte çıkardıkları ŞŞŞ! İsimli albümle birlikte Türkiye’de yoğun bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Kısa sürede ünlenen ve birçok kişi tarafından takip edilmeye başlayan Hayki, günümüzde gerçekleştirilen birçok müzik festivalinin aranan seslerinden biri olmuştur.

Rapçi Hayki kimdir? Hayki'nin gerçek adı nedir, kaç yaşındadır

Son günlerde Hayki mahlaslı Aytuğ Tunal’ın gündeme gelmesindeki en büyük neden ise sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımdır. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda çocuk istismarına dikkat çekmek isterken, dini değerlere hakaret etmesi, birçok kişi tarafından eleştirilmesine neden olmuştu. Hayki’nin yaptığı paylaşımdan dolayı hapis cezası almasını isteyenlerin yanı sıra ünlü rap sanatçısına destek çıkan birçok kişide bulunmaktadır. Çocuk istismarına karşı ağır küfürler içeren paylaşımda bulunan Hayki (Aytuğ Tunal) verdiği bu tepkisinin içinde dini bazı değerleri de karıştırınca olay oldu.

Din düşmanı hayki etiketiyle twitter üzerinden tepki alan başarılı rap sanatçısının yaptığı paylaşımdan sonra hesabına erişim sağlanamamaktadır. Kadıköylü Rapçi Hayki’nin hesabını kendisinin m kapattığı yoksa hesabın şikâyetler sonucunda askıya mı alındığı henüz bilinmemektedir.

Hayki’nin şuana kadar en çok dinlenen ve sevilen parçaları arasında; B1r, Katil, Aldırma Gönül, Tablo, Manifesto yer almaktadır. Türkiye’nin sevilen birçok farklı sanatçısıyla da düet yapan Hayki Türk rap müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak rap müzik kariyerine devam etmektedir. Hayki’nin şuana kadar en çok dinlenen ve sevilen parçası ise B1R olmuştur.

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