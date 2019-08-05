Red Bull Uçuş Günü’ne ünlü akını

Red Bull Uçuş Günü, yaklaşık 200 bin kişinin katılımıyla Caddebostan Plajı’nda gerçekleşti. Uçuş Günü’nü; Sabri Sarıoğlu, Yonca Evcimik, Itır Esen, Duygu Akdeniz, Merve Sarıtaş gibi isimler de yerinden takip etti.

Eğlenceli uçuş etkinliği Red Bull Uçuş Günü, İstanbul’u kanatlar altına aldı. Caddebostan Plajı’nda düzenlenen etkinlikte, birbirinden kreatif ve eğlenceli el yapımı uçuş aracına sahip 35 takım, uçabildiği kadar uçtu, yaklaşık 200 bin kişi ise festivalin canlı tanığı oldu. Dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları birbirinden kreatif el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğindeki rampadan suya atlayarak şampiyon olmaya çalıştığı etkinlikte Coffee Lovers takımı birinciliği elde etti.

Ünlüler jürisi birinciyi belirledi

İstanbul’un coşkuyla takip ettiği etkinlikte sunuculuk görevini Burcu Esmersoy ve Emre Karayel üstlendi. Yarışmacıların uçuş araçlarına uyumlu eğlenceli kostümleri ve sahne şovları ile rampadan denize uçtuğu organizasyonun jüri koltuğunda ise; Müge Boz, İbrahim Selim, İlayda Alişan, Yağmur Sarıoğlu ve Ogeday Girişken gibi isimler yer aldı. Türkiye’nin en eğlenceli uçuş gününü ayrıca; eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, şarkıcı Yonca Evcimik, model Itır Esen, oyuncu Duygu Akdeniz, oyuncu Merve Sarıtaş, oyuncular Sina Ozer, Cemrehan Karakaş, sosyal medya fenomenleri Ahmet Aksoz, Karya Candar, gazeteci Mirgün Cabas ve ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz da izleyici olarak takip etti.

(İHA)