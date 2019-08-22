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Reynmen'e Destek Şahan Gökbakar'dan Geldi!

Çok kısa süre içerisinde milyonlarca tıklanma alan ve müzik dünyasının lider koltuğuna oturan Reynmen şarkıcılar tarafından eleştirilmeye devam ediyor. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, eleştirmek yerine Reynmen'e sahip çıktı.

Magazin 22.08.2019, 11:42 22.08.2019, 12:01 Billdrt
Reynmen'e Destek Şahan Gökbakar'dan Geldi!
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"Derdim Olsun" ve "Ela" isimli şarkılarıyla müzik piyasasını sallayan ve onlarca yıldır bu sektörde olan şarkıcıları dahi geride bırakma başarısı elde eden Reynmen, ünlüler başta olmak üzere binlerce kişi tarafıdnan eleştirilerin hedefi oldu. Recep İvedik serisiyle tanınan Şahan Gökbakar ise eleştirmek yerine destek olmayı tercih etti.

"Zamanında Ajdar'a Haksızlık Ettik"

MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan, eski dönemlerde Ajdar isimli şarkıcıya büyük haksızlık edildiğini, aslında Ajdar'ın tamamıyla zararsız olduğunu fakat Reynmen'in müzik sektörüne zararı dokunduğunu açıklamasıyla birlikte Reynmen bir açıklama yaparak; kendisini parayla satın alamamaları sebebiyle bu tarz açıklamalar yaptıklarını vurguladı.

"Bu Çocuk Naptı La Size?"

Reynmen'in MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan'ın açıklamalarına verdiği cevap videosundan bir fotoğraf paylaşımı yapan ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise bir takım açıklamalar yaparak, Reynmen'in başarılı şarkılar yaptığını, insanların kendisini sevdiğini ve dinlediğini belirtti ve ardından "Bu çocuk naptı la size?" çıkışında bulundu.

Açıklamalarına devam eden Gökbakar, Reynmen'in başarısının keyfini yaşaması gerektiğini, insanların çok fazla konuştuğunu ve yadırgadığını söyleyerek Reynmen'e tavsiye verdi. "Sen takılma güzel kardeşim" diyen Gökbakar, "Bak dalgana" diyerek eğlenmesini söyledi.

Reynmen Çok Sert Çıktı!

Reynmen, hakkında yapılan olumsuz yorumlarla ilgili olarak resmi Instagram hesabı üzerinden oldukça sert bir çıkış yaparak gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kendisini onların var etmediğini bu sebepten dolayı yok edemeyeceklerini bildiklerini belirtip "ondan bu kadar kuduruyorsunuz demi" açıklaması yaptı.

Şahan Gökbakar'ın O Paylaşımı

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#şahan gökbakar #magazin #reynmen
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