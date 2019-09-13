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Reynmen Gazetecilere Saldırdı! Büyük Olay...

Sosyal medya fenomenliği ardından şarkıcılığa geçen ve müzik piyasasını sallayan Reynmen, dün gece saatlerinde kız arkadaşıyla birlikte bir mekandaydı. Mekan çıkışında kendisini görüntülemek isteyen magazincilere saldıran Reynmen, polis arabasında verdiği gülerken ki pozuyla tepki aldı.

Magazin 13.09.2019, 09:48 13.09.2019, 10:08 Billdrt
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Derdim Olsun ve Ela isimlli 2 şarkısıyla müzik piyasasını sallayan ve yıllardır şarkıcılık yapan ünlülerin birçoğunun tüm şarkılarının izlenme sayısına 2 şarkısıyla ulaşan Reynmen takma adıyla bilinen Yusuf Aktaş, dün gece büyük bir skandala imza attı. Kendisi görüntülemek isteyen muhabirlere saldıran Aktaş, gözaltına alındı. Polis arabasındaki gülerek poz verdiği anlar ise tepki görmesine sebep oldu.

Muhabirin Telefonunu Elinden Aldı

Bir mekandan çıktığı esnada Show TV muhabirinin yanına gelerek "nasılsınız, magazin basınına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?" soruları karşısında ani bir şekilde sinirlenen ünlü şarkıcı, "İndirin o telefonları" diyerek büyük tepki gösterdi. Ardından ise kendisini kayıt eden Uçankuş TV muhabirinin cep telefonunu zora elinden alarak görüntüleri silmek için çabaladı.

Darp Edip Tokat Attı!

Gerilim sonrasında sinirlerine hakim olamayan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, muhabir Akif Yaman'ı darp etti, ardından ise tokatladı. Darbetmesinin ardından muhabirler olay yerinden ayrıldı ve karakola giderek Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'tan şikayetçi oldular.

Polis Otosunda Gülerek Poz Verdi

Emniyet mensuplarınca gözaltına alınan Yusuf Aktaş, Sarıyer Polis Karakolu'na getirildi. Polis aracında yine kameramanlarca görüntülenen Reynmen'in kameralara bakıp gülerek poz verdiği anlar ise tepki gördü.

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#gazeticilere saldırı #video haber #reynmen
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