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Reynmen, kız arkadaşıyla yakalanınca gazetecilere saldırdı

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, kız arkadaşı Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olan Berrin Keklikler ile yakalanınca kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Magazin 13.09.2019, 13:39 13.09.2019, 14:40
Reynmen, kız arkadaşıyla yakalanınca gazetecilere saldırdı
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Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, kız arkadaşı Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olan Berrin Keklikler ile yakalanınca kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş gece saat 01.00 sıralarında kendisini ve kız arkadaşı Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olan Berrin Keklikler’i görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Muhabirlerin "Nasılsınız? Basına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?" demesi üzerine Reynmen, "Çekmeyin" diyerek muhabirlerin elindeki telefonu almaya çalıştı. Zorla muhabirlerin telefonundan görüntü silen Reynmen ardından bir muhabire tokat attı. Basın mensupları Reynmen’den şikayetçi oldu. Emniyet mensupları Reynmen’i Sarıyer polis karakoluna götürdü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Gazetecilere saldırı #Sosyal medya fenomeni #reynmen #magazin haberleri #magazin
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