Rüzgar Erkoçlar Çocuk Sahibi Olmak İstiyor! Cinsiyet Değiştirip Evlenmişti...
2013 yılı içerisinde cinsiyet değiştirme kararı alan ve 2017 yılında dünya evine giren Rüzgar Erkoçlar, muhabirlerle sohbet ederek bir takım açıklamalar yaptı. Evlat edinmek yerine ilk çocuklarını kendilerinin yapacağını söyledi.
Emret Komutanım isimli dizideki "Fotoğrafçı Fato" rolüyle milyonların beğenisini kazanan ünlü oyuncu Rüzgar Erkoçlar, 6 yıl önce 2013 yılı içerisinde cinsiyet değiştirerek erkek olmuştu. Ameliyatla erkek olan ünlü oyuncu, 2 yıl önce Tuğba Erkoçlar ile dünya sahibine girmişti. Yaptığı açıklamada çocuk sahibi olmak istediğini açıkladı.
"İlk Çocuğumuz Kendimizin Olacak"
Birkaç gün önce bir mekanın açılış töreninde kendini gösteren Erkoçlar, muhabirlerin sorularına yanıt verildi. Kendisine yöneltilen evlat edinip edinmeyecekleri ile ilgili soruya ise, evlat edinmenin belki daha sonra da olabileceğini fakat ilk çocuklarını kendilerinin yapacağını; bunun artık mümkün olduğunu aktardı.
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