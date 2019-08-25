Sabriye Şengül’den bilinçsiz silah kullanıma tepki
Profesyonel Dünya Kickboks şampiyonu Sabriye Şengül, bilinçsiz silah kullanıma sosyal medyadan tepki gösterdi. Milli sporcu Sabriye Şengül, magandalara ve bilinçsiz silah kullanımına karşı resmi sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı.
Profesyonel Dünya Kickboks şampiyonu Sabriye Şengül, bilinçsiz silah kullanıma sosyal medyadan tepki gösterdi. Milli sporcu Sabriye Şengül, magandalara ve bilinçsiz silah kullanımına karşı resmi sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı.
Bilinçsiz silah kullanımının ve magandalığın arttığı son dönemlerde, Milli sporcu Sabriye Şengül, sosyal sorumluluk projesi adına bir adıma imza attı. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile takipçilerine uyarıda bulunan Şengül, ’Bilinçsiz silah kullanmayalım. Kimsenin hayatını, yaşamını elinden almayalım. Bu işin yeri poligonlar’ dedi. Sabriye Şengül’ün paylaştığı bu videoya binlerce beğeni ve tebrik mesajları yağdı.
Türk Kickboksçu ve Boksör Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi boksör ve kick boksçular arasında yer alan Sabriye Şengül’ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016’da İstanbul’da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.
Sabriye, Kasım ayında Avusturya Viyana’da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller’i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu.
Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu her fırsatta belirten Sabriye Şengül, spor hayatına ilk olarak hentbol ile başladı. Sabriye Şengül, Survivor 2017’de ünlüler takımında yer aldı. Survivor 2017 ünlüler kadrosunun en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan Sabriye Şengül, sempatik tavırlarıyla hem takım arkadaşlarını hem de ekran karşısındakileri güldürüyordu. Survivor 2019 kadrosunda da yer alan Sabriye Şengül izleyenleri güldürmeyi yine başardı.(İHA)
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