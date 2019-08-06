Sanat camiasında Temmuz ayı hareketli geçti

Medya Takip Merkezi (MTM), Temmuz ayını kapsayan araştırmasında öne çıkan magazin olayları ve ayın popüler ünlüleri belirledi. Birbirinden çarpıcı gelişmelerin yaşandığı ayda, Acun Ilıcalı zirvedeki yerini korurken eski eşi Şeyma Subaşı çıkarmış olduğu ’Sadece Şeyma’ adlı kitabı ile listenin 5’inci sırasında yerini aldı.

MTM’nin Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı Temmuz ayı magazin raporu açıklandı. Acun Ilıcalı sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya ile ikinci kez objektiflere yakalandı. Demet Akalın trafik magandasının saldırısına uğradı. Aleyna Tilki’nin bonkörlüğü olay oldu. Şeyma Subaşı’nın, imza günü için istekleri ise dudak uçuklattı.

ACUN ILICALI VE AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA AŞKI SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

Acun Ilıcalı’nın geçtiğimiz ay Çeşme’de kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile objektiflere yakalanması medya gündemine bomba gibi düşmüştü. Akıllara yeni bir aşka mı yelken açtığı sorularını getiren medya patronu, sevgilisini mutlu etmek için bu kez göz alıcı sürat teknesini kullandı. Aralarında Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Van Hooijdonk’un da olduğu arkadaşlarını ve Ayça Çağla Altunkaya’yı teknesine alan Ilıcalı, Çeşme’den Mikonos’a geçti. Mikonos’a olan deniz yolculuğu Normal şartlarda yaklaşık 6 saat sürerken, Acun Ilıcalı, ultra lüks sürat teknesiyle Mikonos’a sadece 1 saatte ulaştı.

İkili aşk iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmasa da Altunkaya, gizli tuttuğu Instagram hesabında biyografi kısmına Acun Ilıcalı’nın baş harfini yazarak yanına siyah kalp koydu. Altunkaya’nın bu hareketi ise aşk iddialarını güçlendirdi.

Acun Ilıcalı ve Seren Serengil’in mahkemelik olması ise gündemde yerini alan diğer bir konu oldu

TV8 ekranlarında ’Gel Yazın Konuşalım’ isimli programda Hakan Hatipoğlu ile program sunan Seray Sever’in, canlı yayında, "Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin...” diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sever’e sosyal medya üzerinden tepki gösteren Seren Serengil, "İşte herkesi oturtursan oralara olacağı bu Bu TV8’in magazin olayını yapamadı gitti. Fasulye almayacaksın diyen bir sunucuları var çok klas" yorumunda bulunarak Tv8’i hedefe alan bir yazı paylaştı. Çok fazla polemiğe girmemesiyle tanınan medya patronu ise bu sefer suskunluğunu koruyamadı ve "Seren Serengil’in kanalımızı karalamaya çalışmasındaki sebep kanalımızda çalışmak istemesi ve reddedilmesi olabilir mi acaba?" açıklamasında bulundu.

Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil, Acun Ilıcalı’nın kendisi hakkında yaptığı açıklamadan sonra avukatı üzerinden bir metin paylaşarak, kişilik haklarının ihlali ve kişi hakkında karalama kampanyası yaptığı iddiasıyla Acun Ilıcalı hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağını duyuruldu. Aşk iddiaları ve girdiği polemik ile 5 bin 591 habere konu olan Ilıcalı, Temmuz ayında da zirvedeki yerini korudu.

DEMET AKALIN’A MAGANDA ŞOKU

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın, trafik magandasının saldırısına uğradı. Bodrum Turgutreis’te kızıyla birlikte araçta olduğu sırada, başka bir sürücünün aracına yumrukla saldırdığını açıklayan Demet Akalın, o anlarda kızının da çok korktuğunu ifade etti. Yaşadığı korkuyu anlatan Akalın, "Benim Demet Akalın olmam önemli değil. Arabada çocuk var bir kere. Cesarete bakar mısınız? Adam arabadan iniyor, arabayı yumrukluyor. Ya arabada eşim olsaydı. Artık bu işin erkeği kadını kalmadı. Eşim Okan, böyle durumlarda daha sakin ama ben deliriyorum. Ben trafik kurallarına uymayan birisi olsam, bir kural ihlali yapsam anlarım. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Zaten beni görünce şok oldu. Arabasına koştura koştura geri gitti. Bu sefer peşini bırakmayacağım bu işin" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının, hamile iken kendisini şişlemeyi düşündüğünü söylemesi de gündemi sarsan olaylardandı. Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan Akalın, canlı yayında çocuk istismarı ve ölümleri hakkında konuştu. "Hira’ya 5 aylık hamileyken kendimi şişlemeyi düşünmüştüm. Ruh halim iyi değildi. Hamileliğim sırasında sağlıklı bir süreç yaşamadım. Hira’yı göğsüme yatırdıktan sonra annelik geliyor. Annelik çok içgüdüsel bir şey" açıklamalarında bulunan müzik sanatçısı, 3 bin 780 habere konu olarak magazin gündemindeki yerini aldı.

ALEYNA TİLKİ BONKÖRLÜĞÜ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya paylaşımları ve yaptıklarıyla magazin dünyasında adından bolca söz ettiren Aleyna Tilki, bonkörlüğü ile konuşuldu. Konser başına 70 bin TL aldığı konuşulan 19 yaşındaki popçu, Bodrum’da sevgilisi olduğu iddia edilen bir genç ve iki kız arkadaşı ile 3 günlük tatile çıktı. Arkadaşlarıyla Yalıkavak’taki bir otelde kalan Tilki, 2 gece 3 günlük konaklama bedeli olan 15 bin lirayı kendi cebinden verdi. Tatil boyunca sahillerdeki giriş ücretleri de dâhil tüm yeme-içme masraflarını da karşılayan Tilki’nin bonkörlüğü, ’arkadaşım olsan bari’ esprilerini beraberinde getirdi.

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tlki, annesi Havva Öztel ile mutfakta şarkı söyledi. Öztel, kızıyla birlikte şarkı söyleyerek takipçilerinden tam not aldı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan bu düet için sosyal medya kullanıcıları "Annesinin sesi kızının sesinden daha güzel" yorumunda bulundu. Her adımı olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki 3 bin 143 haber ile magazin camiasının en çok konuşulan isimlerinden oldu.

HADİSE’NİN CESUR DANSI

Daha önce Reynmen’in Derdim olsun şarkısına dans ederek paylaşım yapan Hadise, bu kez de sosyal medya fenomenin yeni şarkısı olan Ela ile ettiği dansla gündeme bomba gibi düştü. Hadise’nin Alsam mı bi dal dudaklarından? notu ile paylaştığı cesur dans, hem sosyal medyada hem de magazin servislerinde ses getirdi.

Ereğli’de verdiği konserde eski sevgilisi Sinan Akçıl’ın kendisi için yazdığı ’Evlenmeliyiz’ şarkısını seslendirirken, "Karşımıza gerizekalılar çıkmazsa evleneceğiz de" diyerek yaptığı gönderme ile de 2 bin 990 habere konu olan Hadise medyanın en çok konuşulan ünlüleri arasında yerini aldı.

ŞEYMA SUBAŞI’NIN İMZA GÜNÜ İÇİN İSTEKLERİ PES DEDİRTTİ

Acun Ilıcalı’dan boşanarak İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı son dönemlerde Sadece Şeyma kitabıyla konuşuluyor. Kitapta yer alan itiraflar ve detaylar epeyce ses getirdi. Özellikle kitaptaki "Acımadı ki..." kısmının Acun Ilıcalı’ya bir gönderme olarak yazıldığı düşünüldü. Kitapta okuyuculara cilt bakımı için, ’hyalüronik asit’ yerine ’hidrolik asit’ önerdiğinin ortaya çıkmasıyla ise birçok tepki topladı.

Subaşı ses getiren kitabı için bir imza günü düzenledi. İstanbul’daki bir AVM’de düzenlenen imza gününde hayranları Subaşı’na kitaplarını imzalatmak ve onunla fotoğraf çektirebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İmza gününde ise Şeyma Subaşı’nın hayranlarının yaş ortalaması düşük olması ise sosyal medyanın diline düştü. Subaşı’nın benzer etkinlikler düzenlemek isteyen AVM’leden, 40 bin TL bütçe, VIP araçla ulaşım, kulis ve etkinliğin sadece 1 saat sürmesi isteği ise duyanlara yok artık dedirtti. Yaptıkları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çeken Subaşı 2 bin 883 habere adını yazdırarak magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden oldu.

(İHA)