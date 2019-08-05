Sanatçı Bengü’nün Annelik Sevinci

Ünlü sanatçı Bengü ile Selim Selimoğlu çiftinin Zeynep adını verdikleri bir bebeği dünyaya geldi.

Ünlü sanatçının doğumu, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde bugün sabah saat 08.27’de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Habibe Seyisoğlu tarafından gerçekleştirildi.

ZEYNEP ADINI VERDİLER

Bengü-Selim Selimoğlu çifti, bebeklerine Zeynep adını verdi. Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Habibe Seyisoğlu, Zeynep bebeğin ve Bengü’nün sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

ADIM ADIM ZİRVEYE

Ünlü sanatçılarımızdan Bengü 2 Nisan 1979’da İzmir’de doğdu. Müzikle tanışması ilkokul yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile oldu. Yine İzmir'de sahnelenen "Oliver Twist" isimli müzikalde başrol oynadı. İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa'dan şan dersleri aldı.

1998 yılında Müfit Bayşara'nın bir bestesiyle MÜYAP ve Show TV'nin organize ettiği Pop Show '98 adlı şarkı yarışmasında 2. oldu. Akademi İstanbul'da müzik eğitimi aldı. Üç yıl süre ile Kenan Doğulu'ya vokallik yaptı.2007 de Show TV de Organize edilen Bak Kim Dans Ediyor adlı yarışmada 1. oldu. İlk albümü Hoş Geldin'i Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu prodüktörlüğünde 2000 yılının Temmuz ayında piyasaya çıkardı. Bengü, 2014 yılının ekim ayında İkinci Hal adını verdiği 7. stüdyo albümünü piyasaya çıkarmıştır. Çıkış şarkısı Sahici, çıktığı hafta Resmi Türkiye listesine 3 numaradan girmiş ve toplam 5 hafta zirvede kalmıştır. Bengü, 2014 yıl sonu açıklanan verilerle toplam 10 hafta Resmi Türkiye listesi'nde 1 numara olarak 2014'ün en çok zirvede kalan 2. sanatçısı olmuştur. Bengü, TelifMetre'nin verilerine göre 2014'ün TV'lerde en çok yayınlanan kadın sanatçısı olmuştur.