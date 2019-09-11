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Şarkıcı Berkay adliyeye geldi
Futbolcu Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavga mahkemeye taşındı. Bugün görülecek duruşma öncesi şarkıcı Berkay avukatları ile birlikte adliyeye geldi.
Magazin 11.09.2019, 10:27 11.09.2019, 10:55
Futbolcu Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavga mahkemeye taşındı. Bugün görülecek duruşma öncesi şarkıcı Berkay avukatları ile birlikte adliyeye geldi.
Arda Turan ve Berkay kavgası mahkemeye taşındı. Bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayında görülecek duruşma öncesi şarkıcı Berkay, avukatları ile birlikte adliye binasına giriş yaptı. Berkay adliye içerisinde bekleyen gazetecilere, “Davada ne gerekiyorsa onu bekliyoruz. İlk günden beri özür bekliyoruz. Kendisinin katılıp katılmayacağını bilmiyorum. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur” açıklamasını yaptı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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