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Şarkıcı Berkay adliyeye geldi
Futbolcu Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavga mahkemeye taşındı. Bugün görülecek duruşma öncesi şarkıcı Berkay avukatları ile birlikte adliyeye geldi.
Magazin 11.09.2019, 10:21 11.09.2019, 10:51
Futbolcu Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavga mahkemeye taşındı. Bugün görülecek duruşma öncesi şarkıcı Berkay avukatları ile birlikte adliyeye geldi.
41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşma saat 10.00’da başlayacak.
(İHA)
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