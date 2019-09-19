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Şarkıcı Saide İnanç Cumhurbaşkanı'na Hakaret"Suçundan Hapis Cezasına Çarptırıldı!
Türk asıllı Alman olan ve Hozan Cane sahne adıyla müzik yapan şarkıcı Saide İnaç, Cumhurbaşkanı'na Hakaret suçundan yargılandığı dava sonucunda 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı.
Türk asıllı Alman olan Hozan Cane sahne isimliSaide İnaç, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan dolayı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı. Mahkemeden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı'na hakarete yönelik herhangi bir paylaşımı olmadığını, bir sanatçı olarak değil Cumhurbaşkanı sıradan insanlara hakaret etmeyi bile kendisine yakıştıramayacağını anlatan İnaç, Facebook sayfasının nasıl açıldığını dahi bilmediğini ileterek, kendisine ait olsa çıkıp "ben yaptım derim" diyen İnaç, beraatini talep etti.
Mahkeme yapılan yargılama sonucunda İnaç'a Cumhurbaşkanı'na Hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ardından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.
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