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Şarkıcı Saide İnanç Cumhurbaşkanı'na Hakaret"Suçundan Hapis Cezasına Çarptırıldı!

Türk asıllı Alman olan ve Hozan Cane sahne adıyla müzik yapan şarkıcı Saide İnaç, Cumhurbaşkanı'na Hakaret suçundan yargılandığı dava sonucunda 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Magazin 18.09.2019, 09:21 19.09.2019, 12:05 Billdrt
Şarkıcı Saide İnanç Cumhurbaşkanı'na Hakaret"Suçundan Hapis Cezasına Çarptırıldı!
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Türk asıllı Alman olan Hozan Cane sahne isimliSaide İnaç, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan dolayı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı. Mahkemeden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. 

Edirne 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya terör örgütü üyesi olduğundan dolayı hükümlü olarak kaldığı cezaevinden avukatıyla birlikte bağlanan İnaç, savunmasında kendi adına onlarca sahte sosyal medya hesabı olduğunu ifade ederek, bununla ilgili hukuki süreç başlattıklarını suçlamaları reddettiğini iletti.

Cumhurbaşkanı'na hakarete yönelik herhangi bir paylaşımı olmadığını, bir sanatçı olarak değil Cumhurbaşkanı sıradan insanlara hakaret etmeyi bile kendisine yakıştıramayacağını anlatan İnaç, Facebook sayfasının nasıl açıldığını dahi bilmediğini ileterek, kendisine ait olsa çıkıp  "ben yaptım derim" diyen İnaç, beraatini talep etti.

Mahkeme yapılan yargılama sonucunda İnaç'a Cumhurbaşkanı'na Hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ardından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi. 

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