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Seda Bakan Anne Oldu

Seda Bakan'ın ve bebeğinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Magazin 16.08.2019, 15:48 Tuğçe Hanım
Seda Bakan Anne Oldu
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Seda Bakan'ın Annelik Sevinci

Seda Bakan'ın ve bebeğinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi

Ünlü oyuncu Seda Bakan ile müzisyen eşi Ali Erel çiftinin kız bebeği dünyaya geldi. Acıbadem Maslak Hastanesi’nde 16 Ağustos 2019 Cuma günü saat 08.32’de dünyaya gelen bebeğe çift Leyla adını verdi. Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Dr. Öğr.Ü. Esra Özbaşlı Leyla bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

#seda bakan #magazin #anne #bebek
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