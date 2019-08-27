Selahattin Özdemir Hayata Gözlerini Yumdu!

3 gün önce Mersin'de bulunan evinde ani bir şekilde rahatsızlanan ve hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 56 yaşındaki arabesk sanatçısı Selahattin Özdemir, yoğun bakımda doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunmayı başaramadı. Özdemir'in yakınları ve sevenleri ölüm haberini alır almaz hastaneyi doldurdu.

Kalp Krizi...

Alınan bilgilere göre merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinde rahatsızlanan ve 112 acil sağlık ekipleriyle Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, kap krizi geçirdi. Ardından ise ilk müdahale yapılarak hemen yoğun bakıma kaldırıldı. Tam 3 gündür hayata tutunmaya çalışan ünlü arabesk sanatçısı Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

Çok Sayıda Albümü Var

20'nin üzerinde albümü ve yüzlerce şarkısı bulunan arabesk müziğinin en sevilen sanatçılarından olan Özdemir, 1982 yılında ortaya çıkmış ve "Yaşarken Ölenler" "Sensiz de Olur" "Aramızda Sıra Dağlar" isimli 3 şarkısıyla patlamış ve şöhret basamaklarını tırmanmıştır.