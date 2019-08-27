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Selahattin Özdemir Hayata Gözlerini Yumdu!
3 gün önce kalp krizi geçiren ve bunun sonucunda yoğun bakımda tedavi altına alınan arabesk müziğinin en sevilen isimleri arasında yer alan Selahattin Özdemir son nefesini verdi.
3 gün önce Mersin'de bulunan evinde ani bir şekilde rahatsızlanan ve hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 56 yaşındaki arabesk sanatçısı Selahattin Özdemir, yoğun bakımda doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunmayı başaramadı. Özdemir'in yakınları ve sevenleri ölüm haberini alır almaz hastaneyi doldurdu.
Kalp Krizi...
Çok Sayıda Albümü Var
20'nin üzerinde albümü ve yüzlerce şarkısı bulunan arabesk müziğinin en sevilen sanatçılarından olan Özdemir, 1982 yılında ortaya çıkmış ve "Yaşarken Ölenler" "Sensiz de Olur" "Aramızda Sıra Dağlar" isimli 3 şarkısıyla patlamış ve şöhret basamaklarını tırmanmıştır.
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