Selin Şekerci'nin Babası Hayatını Kaybetti!

Babasını uzun yıllar boyunca görmediğini ve "baba" demeyi bir dizi setinde öğrendiğini açıklayan Selin Şekerci, bu kez babasının vefatının acısını yaşıyor.

Düştüğü Not Duygulandırdı

Ünlü oyuncu Şekerci, baba acısını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Babasının vefat ettiğini ve defnettiklerini anlatan oyuncu, yazdığı notla duygulandırdı.

"Hoşçakal Baba" diyerek başladığı uzun not şu şekilde:

"Hoşçakal baba! Bana kattığın her şey için çok teşekkür ederim. Hepsi için. Dönüp bakınca ne çok şey sayende oldu biliyor musun? Bilmiyorsun. Bil diye; sayende oyuncu oldum, çünkü herkes içimdekini görsün görsün de beni sevsin, sev istedim. Sayende güçlü bir kadın oldum bütün korkularımla baş edebilmeyi, tüm tokatlara hazırlıklı olmayı, yere düştüğümde yerden kalkmayı nasıl becereceğimi öğrendim. Öfkeyi, yerle bir etmeyi, ettikçe parçalananı ağlayarak izlediğimde öğrendim. Ve sana benzemekten korktuğum için bunlardan nasıl kurtulacağımı öğrendim. Sakinliği öğrendim. Nefretin aslında sevgiyle ne kadar güçlü bir bağı olduğunu öğrendim. Seni ararken her kız çocuğu gibi yanlış kapıları çalıp, eşiklerden geçip, o hanelerdeki bir kaç iyi adamdan aşkın aslında ne 'olmadığını' öğrendim. Ne olduğunu hala öğrenemedim ama. Ele avuca sığamadım çünkü, dokunmaya çekinip, gururdan kaçtığımdan. Çünkü çünküsünü sen daha iyi biliyorsun. O iki parmağında tuttuğun sigaradan arta kalan başparmağını çenene dayayıp gözlerini kısışını o yakışıklı ama mağrur bakışını hiç unutmadım, unutmayacağım. Bugün sana ilk defa gerçekten hoşçakal dedim. Gözlerini elimle kapadığımda, son suyunu sonsuzluğa uyuyan bedenine döktüğümde, toprağını attığımda seninle gerçekten vedalaşmayı öğrendim. Yıllardır yaptığımı sandığımı ama asla yapamadığımı.. Ve en önemlisi seni affetmeyi öğrendim. Huzurla uyu. Kontes Kızın"