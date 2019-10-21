Sen Anlat Karadeniz Final Yapıyor! Hayranlarına Kötü Haber...

ATV'nin ekranlara sunduğu ilk günden itibaren özellikle kadına şiddet sahneleri sebebiyle en çok tepki toplayan dizisi olan Sen Anlat Karadeniz'den final kararı geldi. Büyük eleştiriler alan söz konusu dizi Kasım ayı içerisinde final yaparak ekranlara veda edecek.

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın paylaştığı dizi uzun zamandır devam ediyor. 64. bölümüyle final yapacağı belirtildi.

Bu hafta izleyenlerin karşısına 61. bölümüyle gelecek olan söz konusu dizisi, final bölümüyle birlikte 13 Kasım Çarşamba günü ATV ekranlarında son kez izleyenlerin karşısına gelecek.