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Sen Anlat Karadeniz'in En Sevilen Oyuncusunun Dekolteli Pozu Gündem Oldu!
ATV ekranlarında seyircilerin karşısına gelen ve reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz isimli dizinin en güzel oyuncularından olan İrem Helvacıoğlu, paylaştığı dekolteli pozuyla gündem oldu.
Ünlü Oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisiyle birlikte milyonlarca kişinin beğenisini kazanmıştı. Nefes karakteriyle tanınan Helvacıoğlu, dizinin 3.sezonunda da oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Helvacıoğlu, Instagram aracılığıyla takipçileriyle paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
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|5
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|5
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|5
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|5
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|5
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|5
|5
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|2
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|O
|P
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|5
|10
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|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
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|6
|8
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|8
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|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
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|6
|7
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|6
|7
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|6
|6
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|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1
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