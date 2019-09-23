Sen Anlat Karadeniz'in En Sevilen Oyuncusunun Dekolteli Pozu Gündem Oldu!

Ünlü Oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisiyle birlikte milyonlarca kişinin beğenisini kazanmıştı. Nefes karakteriyle tanınan Helvacıoğlu, dizinin 3.sezonunda da oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Helvacıoğlu, Instagram aracılığıyla takipçileriyle paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Helvacıoğlu, paylaştığı dekolteli fotoğrafına "Vee beklenen an ortaya renk karmaşası" açıklaması yazdı. Takipçileri çok kısa süre içerisinde paylaşılan fotoğrafa binlerce yorum yaptı.