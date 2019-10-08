Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i, İç Çamaşırlı Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!
Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterine hayat veren ve büyük hayran kitlesi oluşturan İrem Helvacıoğlu, sosyal medyadan siyah iç çamaşırlı fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Helvacıoğlu'nun bir takipçisi fotoğrafın karanlığı aydınlatan türden olduğunu söyledi.
Sen Anlat Karadeniz dizisinin en sevilen karakterlerinden olan Nefes'e hayat veren İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden siyah iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı.
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Bir dergi için kameralar karşısına geçen İrem Helvacıoğlu, siyah iç çamaşırlı pozuyla yüzbinlerce beğeni aldı.
"Karanlığı Aydınlatan Fotoğraf"
Helvacıoğlu'nun takipçilerinden birisi fotoğrafa çok güzelsin demekten başka bir kelime bulamadığını; başka bir takipçisi ise karanlığı aydın bir fotoğraf olduğunu söyledi.
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